600 Kiloluk Çelik Kasayı Çaldı...



Mağusa Suriçinde faaliyet gösteren “Lazoğlu Nurol Market” isimli iş yeri önceki gece soyuldu...Mağusa Suriçinde faaliyet gösteren “Lazoğlu Nurol Market” isimli iş yeri önceki gece soyuldu. 12 Aralık -13 Aralık tarihleri saat 20:30-09:30 saatleri arasında iş yerinin arka penceresinin korkuluk demirlerini kesip camı kırarak içeriye giren zanlı veya zanlılar marketten 2 bin 688 TL değerinde muhtelif içkileri, marketin kamera kayıt cihazını, bilgisayar kasasını, USB cihazını ve içerisinde 55 bin 40 TL, 4 bin 190 Dolar, 595 Sterlin ve 4 bin 10 Euro nakit para bulunan 600 kiloluk çelik kasayı ilk önce el arabası ile arka kapıdan çıkarıp sonra da van araca yükleyip sirkat ettiler. Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri meselede şüpheli olarak görülen K.R isimli kişiyi bir kaç saat içerisinde tespit ederek tutuklarken, tutuklanan zanlısuçunu itiraf etti.Kasayı açamadan kısa sürede polis tarafından yakalanan zanlının tarifi üzerine ise sirkat edilen çelik kasa, paralar, içkiler, bilgisayar kasası, kamera kayıt cihazı ve USB cihazı bulunarak emare alındı. Mesele ile ilgili soruşturma başlatan polis, 600 kiloluk çelik kasayı sirkat ederken zanlıya yardım edebilecek kişi veya kişilerin olduğu şüphesi üzerine araştırma da başattı.Zanlı , mahkemeye çıkarıldı...Meselede şüpheli olarak görülen ve tutuklandıktan sonra suçunu itiraf eden zanlı, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Meselenin tahkikat memuru Vedat Bilginaylar, 12 Aralık – 13 Aralık saat 20:30-09:30 saatleri arasında Mağusa’da Suriçinde işletmeciliğini Nurettin Nur’un yaptığı Liman yolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren “Lazoğlu Nurol Marketin” kuzey doğu istikametindeki pencere korkuluk demirlerini keserek camı kırıp içeriye giren meçhul kişilerin market içerisinden muhtelif marka ve miktarda içki, marketin kamera kayıt cihazını, bilgisayar kasası ve UBS cihazını, içerisinde toplamda 55 bin 40 TL, 4 bin 190 Dolar, 595 Sterlin ve 4 bin 10 Euro nakit para bulunan çelik kasayı sirkat ederek marketin kuzey doğu istikametine bakan kilitli vaziyetteki kapısını anahtarla açıp çıkış yaptıklarını açıkladı. Ayni tarihte mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada zanlının şüpheli olarak tespit edildip tutuklandığını belirten Bilginaylar, zanlının yapılan ilk sorgusunda suçlarını itiraf edip gönüllü ifade verdiğini söyledi. Bilginaylar, zanlının tarifi ile Mağusa’da Barbaros Sokak’a gidilerek sirkat etmiş olduğu kasa ve içerisinde bulunan paralar ve yine kamera kayıt cihazının zanlıya ait NN 535 plakalı Mercedes marka van araç içerisinde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. İş yeri içerisinden sirkat edilen kamera kayıt cihazının açılıp görüntülerin inceleneceğini belirten Bilginaylar, bölgede bulunan kamera kayıtlarının da incelenmesi gerektiğini söyledi. Bilginaylar, meselede sirkat edilen kasanın ağır olmasından dolayı zanlıya yardımcı kişi veya kişilerin olabilme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, bunun araştırmasının yapılacağını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Bilginaylar, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.Yenidüzen