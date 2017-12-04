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04 Aralık 2017 Pazartesi 13:11

"60 Gün Sonra Yine Seçim Var..."

Yücelen: Seçim sonuçları çok yönlü sonuçlara gebe!..Ve 60 gün sonra yapılacak yeni bir seçimde buna dahil.

'60 Gün Sonra Yine Seçim Var...'
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Avukat Hasan Yücelen 7 Ocak'ta yapılacak olan erken genel seçimlerinden 60 gün sonra yeri bir gene seçimin yapılabileceği ihtimali olduğunu ifade etti.

Yücelen'in açıklaması şöyle:

"Tüm anketlerin ortak noktası seçim sonuçlarının UBP'yi 1.parti,CTP'yi 2.parti,HP'yi ise 3.parti yapacağı gerçeğidir.

CTP'nin ana muhalefet görevini üstleneceğini düşünürsek, hükümeti UBP ile HP'nin kurması gerektiği bir gerçek olarak duruyor!

Tabi ki sayın Özersay 2020 cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlık yapmayı bırakır ve sorumluluk alırsa!

Çünkü Sayın Özersay, Halkın kendisine yükleyeceği bu sorumluluğu yerine getirmeye çok istekli değil ve şu andaki söylemlerini seçim heyecanına bağlamak gerekir diye düşünüyor ,fakat bu söylemleri seçim sonrası devam ederse o zaman Anayasaya göre 60 gün sonra yeni bir seçim kapıda!

Çünkü Anayasa'nın 88.maddesi seçim sonuçlarından itibaren 60 gün içinde hükümet kurulamaz ise seçim yenilenir diyor.

Seçim öncesi yapılan açıklamalar bu ihtimale imkan verecek şekilde ve bu söylemlere yenik düşülürse sonucun bu olacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Sayın Özersay'ın seçim öncesi yaptığı açıklamalar bence çok acemice ve sonuçları düşünülmemiş açıklamalardır.

Niye mi?

Çünkü bir parti seçime girerken halkın vereceği her göreve saygı duyar ve gereğini yerine getirir, ama Sayın Özersay ne yapıyor?

Ben eğer tek başıma iktidar görevi almıyorsam benden bir şey beklemeyin diyor ve sorumluluktan kaçıyor!

Kısaca seçim sonuçları çok yönlü sonuçlara gebe!

Ve 60 gün sonra yapılacak yeni bir seçimde buna dahil.

Tıpkı 7 Haziran 2015 tarihinde Türkiye'de yaşanan süreç gibi!.." 
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