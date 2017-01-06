FLAŞ HABER

Önlem Alınmalı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Ocak 2017 Perşembe 12:07

6 Yaşındaki Nefes İçin Yardım Kampanyası…

6 Yaşındaki Nefes İçin Yardım Kampanyası…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“NEFES’E BİR NEFES DE BİZ OLALIM”

TEDAVİSİ İÇİN ALMANYA’YA GİDEN KÜÇÜK KIZA KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILABİLMESİ AMACIYLA BANKA HESAP NUMARALARI AÇILDI

AYRICA TURKCELL VE TELSİM OPERATÖRLERİNDEN NEFES YAZIP 1441'E GÖNDERİLEREK 10TL'LİK DESTEKTE BULUNULABİLİYOR

İki yıldan beridir nörolastom tümörüyle mücadele eden 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin kök hücre nakli veimmuneterapi tedavilerine katkı için yardım kampanyaları başlatıldı.

Tedavisi için 1 Ocak’ta Almanya’ya giden Nefes, Dusseldorf şehrindeki Universitatsklinikum Hastahanesi'ndeki operasyona hazırlanıyor.

7 bankada açılan hesaplar yanında, Turkcell ve Telsim cep telefonlarından NEFES yazılıp 1441’e gönderilerek SMS’lerle de kampanyaya 10 TL’lik destekte bulunulabiliyor.

“NEFES’E BİR NEFES DE BİZ OLALIM”

Nefes’e yardım kampanyalarını düzenleyen gönüllülerin “Nefes’e bir nefes de biz olalım” sloganıyla başlattığı kampanyada Nefes’in annesi Nihal Cesuroğlu adıyla açılan bağış hesapları şöyle:

“KOOPBANK TR: 10-304-6112864

İŞ BANKASI TR: 6804-0084198

LİMASOL BANKASI TR: 11-390-3903-001

K.T. ÖĞRETMENLER KOOPERATİFİ TR: I-2750

YAKIN DOĞU BANK GÜLÜCÜK HESABI

ÖYAK TR: 01-300-00103180

İKTİSAT BANKASI TR: 9010-7182780-351”

Kampanya gönüllüleri ve telefon numaraları ise şöyle:

“Gülten Canaş 533 846 23 36, Feriha Sergen 533 868 18 89, Reyhan Yalovalı 533 866 28 81, Kıymet Baytaroğlu 542 852 38 36, Umut Öksüz 542 866 66 16, Ahmet Baba 533 834 04 04.”

SADECE AMELİYAT 250 BİN EURO

Kök hücre nakil ameliyatının 500 bin Euro olarak belirlenen rakamının Nefes’in AB vatandaşı olması nedeniyle Almanya’daki hastane tarafından 250 bin Euro’ya düşürüldüğünü  ancak  bu rakama immuneterapi, tedavi boyunca yaşanabilecek komplikasyonlar ve Nefes'in ameliyat sonrasında belirli aralıklarla 10 kez alması gereken ilaçların dahil olmadığını belirten kampanya gönüllüleri, ayrıca Nefes ile ailesinin 1.5-2 yıl sürecek tedavisi boyunca Almanya’da yaşam sürebilmesi için de katkı beklediklerini anlattı.

Kampanya öncüleri, kampanyaya destekleri için Halk Sanatları Vakfı’na (HAS-DER) da teşekkür etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp Gençlik Örgütü’nden Dün Yaşanan Okul Minibüsü Kazasıyla İlgili Açıklama Ctp Gençlik Örgütü’nden Dün Yaşanan Okul Minibüsü...
Soğancı: "iskele'deki Çalışma Dairesi İle Sosyal Sigortalar Dairesi Binası Hem Güvensiz, Hem Yetersiz" Soğancı: "iskele'deki Çalışma Dairesi İle...
Öğrenciler Karaoğlanoğlu Kervansaray Parkı’na Fidan Dikti Öğrenciler Karaoğlanoğlu Kervansaray Parkı’na...
Dikkat! Yarın Dört Köyde Elektrik Kesintisi Olacak Dikkat! Yarın Dört Köyde Elektrik Kesintisi Olacak
Sdp Başkanı Tunalı Sennaroğlu’nun Ubp’ye Katılmasını Eleştirdi Sdp Başkanı Tunalı Sennaroğlu’nun Ubp’ye Katılmasını...
Karadağ Müftüsü Feyziç Hala Sultan Tekkesi’ni Ziyaret Etti Karadağ Müftüsü Feyziç Hala Sultan Tekkesi’ni...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ctp Gençlik Örgütü’nden Dün Yaşanan Okul...
Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, İskele Ercan anayolunda dün yaşanan okul minibüsü kazasına...

Haberi Oku