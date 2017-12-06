6 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

TARIM DAİRESİ GIDA ANALİZ SONUÇLARITarım Dairesi gıda analiz sonuçlarına göre, 30 ithal üründen birinde, 15 yerli üründen 6’sında limit üstü kalıntı tespit edildi.Bu hafta yapılan analizlerde Güzelyurt’ta Utku Arslan'a ait iki ayrı maydanoz, Gazimağusa’da Hüseyin Turaç’a ait dereotu, Ramazan Karataş’a ait pazı ve Ufuk Potak'a ait sivri biberde limit üstü kalıntı çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya gore, geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Serdarlı’da Şeref Çoban ve Altay Çoban’a ait dereotu bu haftaki analizde limit altına indiği için hasadına izin verildiGeçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Çatalköy’de Ayhan Yıldırım’a ait kırmızı lolorosso ve golyandronun bu hafta yapılan analizlerinde, kırmızı lolorosssonun limit altına inmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilirken golyandronun tekrar limit üstü çıkmasından dolayı imhasına karar verildi.İthal ürünlerde ise, Nuri Ersoy Ltd’e ait çeri domatesin analizde limit üstü kalıntı çıkmasından dolayı ürün menşeine iade edildi.