Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Aralık 2017 Cuma 11:46

6 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

30 İTHAL ÜRÜNDEN 1’İNDE, 15 YERLİ ÜRÜNDEN 6’SINDA LİMİT ÜSTÜ KALINTI TESPİT EDİLDİ

6 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
TARIM DAİRESİ GIDA ANALİZ SONUÇLARI

Tarım Dairesi gıda analiz sonuçlarına göre, 30 ithal üründen birinde, 15 yerli üründen 6’sında limit üstü kalıntı tespit edildi.

Bu hafta yapılan analizlerde Güzelyurt’ta Utku Arslan'a ait iki ayrı maydanoz, Gazimağusa’da Hüseyin Turaç’a ait dereotu, Ramazan Karataş’a ait pazı ve Ufuk Potak'a ait sivri biberde limit üstü kalıntı çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya gore, geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Serdarlı’da Şeref Çoban ve Altay Çoban’a ait dereotu bu haftaki analizde limit altına indiği için hasadına izin verildi

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Çatalköy’de Ayhan Yıldırım’a ait kırmızı lolorosso ve golyandronun bu hafta yapılan analizlerinde, kırmızı lolorosssonun limit altına inmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilirken golyandronun tekrar limit üstü çıkmasından dolayı imhasına karar verildi.

İthal ürünlerde ise, Nuri Ersoy Ltd’e ait çeri domatesin analizde limit üstü kalıntı çıkmasından dolayı ürün menşeine iade edildi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
XXVII. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI VE SERGİSİ’NİN SONUÇLARI PAZARTESİ AÇIKLANACAK XXVII. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI VE SERGİSİ’NİN...
FECİ KAZANIN DETAYLARI FECİ KAZANIN DETAYLARI
EN ACI VEDA! EN ACI VEDA!
TURİSTLER GÜZELYURT ÇARŞISINI GEZDİ TURİSTLER GÜZELYURT ÇARŞISINI GEZDİ
‘Beni dualar ve sevginiz hayatta tuttu’ ‘Beni dualar ve sevginiz hayatta tuttu’
TELEFON BORÇLARI İÇİN SON TARİH 15 ARALIK… TELEFON BORÇLARI İÇİN SON TARİH 15 ARALIK…
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

XXVII. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI VE SERGİSİ’NİN...

Haberi Oku