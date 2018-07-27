6. Parkeoloji Çocuk Etkinliği 2 Eylül’de...

Kanser Araştırma Vakfı (KAV), 6. Parkeoloji Çocuk Etkinliği’ni 2 Eylül Pazar günü Taşkent Piknik Alanı’nda düzenleyecek.



Vakıftan yapılan açıklamada, “Merak et, Kirlen, Keşfet!” sloganı ile gerçekleşecek etkinliğe 6-11 yaş arası 30 çocuk kabul edileceği belirtildi.



Çocuklara Taşkent Piknik Alanı’nda, özel olarak hazırlanan alanlarda kazı yaptırılacak, arkeoloji ile ilgili bilgi verilecek.



Açıklamada, başvuru için 0548 868 05 11 telefon numarasından Sevinç Miralay ile irtibata geçilmesi gerektiği kaydedildi.



