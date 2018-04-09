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“6 NİSAN DÜNYA FİZİKSEL AKTİVİTE GÜNÜ”YDÜ

“6 NİSAN DÜNYA FİZİKSEL AKTİVİTE GÜNÜ”YDÜ

09 Nisan 2018 Pazartesi 15:56
“6 NİSAN DÜNYA FİZİKSEL AKTİVİTE GÜNÜ”YDÜ
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“6 NİSAN DÜNYA FİZİKSEL AKTİVİTE GÜNÜ”YDÜ

“HER YAŞ VE KOŞULDA FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ”

“ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA DÖRDÜNCÜ SIRADA HAREKETSİZLİK VAR”

 Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, hareketsizliğin ölüm sebeplerinde dördüncü sırayı aldığına dikkat çekerek, her yaş ve koşulda fiziksel aktivitenin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Toplumda fiziksel aktivite seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunan Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği “6 Nisan Dünya Fiziksel Aktivite Günü”yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin orta şiddetli ve şiddetli fiziksel aktiviteyi haftada en az 150 dakika olacak şekilde yapmasını tavsiye ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Bisiklet, yürüyüş gibi orta şiddetteki düzenli fiziksel aktivitelerin sağlığa ciddi yararları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun henüz fiziksel aktivite konusunda yeterli seviyeye ulaşmadığı belirtildi.

Teknolojik gelişmelerin yaşamı kolaylaştırdığı ancak uzun vadede hareketsiz birey sayısını artırdığı ve sağlığı olumsuz etkilediğinin kaydedildiği açıklamada, “Ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada hareketsizlik bulunuyor” denildi.

Açıklamada şunlar da ifade edildi:

“Her yaş ve her koşul için fiziksel aktivite önemlidir. En başta özel gereksinimli bireylerde fiziksel aktivitenin önemi unutulmamalı ve onların yeterli seviyede hareketliliğini sağlamak için hem sosyal ortamlar hem de ev içi uygun hale getirilmeli ve yaşam kalitelerine katkıda bulunulmalıdır.

Aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı hayatın erken dönemlerinden itibaren alışkanlık haline getirilmelidir. Çocuklar, aktif yaşama ebeveynlerinden örnek alarak başlar. Ebeveynler rutinin bir parçası olarak düzenli fiziksel aktivite yaparlarsa, çocuklarının dahil olmaları daha kolay olacak.”

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