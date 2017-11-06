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22 Kasım 2017 Çarşamba 12:51

6 KOOPERATİF KOOPBANK İÇİN YARGIYA BAŞVURDU

33 YILDIR GENEL KURULU TOPLANMAYAN KOOPBANK İÇİN YARGIYA BAŞVURULDU

6 KOOPERATİF KOOPBANK İÇİN YARGIYA BAŞVURDU
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BİRLİKTE HAREKET ETME KARARI ALAN 6 KOOPERATİF, 33 YILDIR KOOPERATİF MERKEZ BANKASI’NDA GENEL KURUL YAPILMAMASINI YARGIYA TAŞIDI

BARÇIN: “1984'TEN BERİDİR KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ BANKASI'NIN GENEL KURULU YAPILMAMAKTA VE BANKANIN ÜYELERİNİN SEÇME VE SEÇİLME HAKKI GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM HÜKÜMETLERCE GASP EDİLMEKTEDİR”

 KKTC’de finans kooperatifçiliği alanında faaliyet yürüten 6 kooperatif ortak hareket etme kararı aldıklarını bildirerek, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda (Koopbank) 33 yıldır genel kurul yapılmamasını yargıya taşıyıp dava açtıklarını kaydetti.


Memurlar Kooperatifi (ME-KOOP), Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi (ÖYAK), Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. (KTÖK), Mağusa Esnaf ve Zanaatkârlar Kooperatifi (MEZ-KOOP), Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Lİ-KOOP), Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Kooperatifi (DAÜ-KOOP) kooperatifçilik alanında yaşanan sorunlara çözüm bulmak ve topluma yeni projeler sunmak adına ortak hareket etme kararı aldıklarını belirtti.


ME-KOOP Ltd. Başkanı Devrim Barçın, diğer kooperatif yetkilileriyle birlikte bu sabah Şirketler Mukayyitliği önünde konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

“SEÇME SEÇİLME HAKKI GASP EDİLDİ”

Gerek Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası gerekse diğer tüm kooperatiflerin yönetim kurullarının Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası uyarınca üyelerinin aday olacağı ve oy vereceği gene kurullarla belirlenmesi gerektiğini kaydeden Barçın, 1984’ten beri Kooperatif Merkez Bankası’nın üyelerinin seçme ve seçilme hakkının gelmiş-geçmiş tüm hükümetlerce gasp edildiğini belirtti.

1984 yılında dönemin mukayyidinin Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası’nın 40. maddesine dayanarak Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nu görevlerini tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle görevden alarak yeni bir genel kurul yapılmak üzere yönetim kuruluna idare memuru atadığını bildirdi.

Barçın, üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen gelmiş-geçmiş hükümetlerin atadığı mukayyitlerin yasanın ortaya koyduğu gerekçelerin ortadan kalkmasına rağmen Kooperatif Merkez Bankası’nın genel kurulunun yapılmasına izin vermediğini, bankayı gerçek sahipleri üyelerden çalarak tamamen siyasilerin emirleri doğrultusunda hareket eden atamalarla yönetmeye çalıştığını söyledi.

“DAVA AÇTIK”

Bugün mukayyidin Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu’na atama yapmasını gerektirecek hiçbir maddi temel bulunmadığını da kaydeden Barçın, Kooperatif Merkez Bankası’nın bugün güçlü mali yapısıyla Kıbrıs Türk toplumuna hizmet sunduğunu, bu sebeple 6 kooperatif olarak konuyu yargıya taşıyıp mukayyidin, genel kurulun yapılması yönünde karar üretmesini talep eden dava açtıklarını açıkladı. 
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