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14 Ocak 2017 Cumartesi 06:57

6 Kişi Yaralandı

6 Kişi Yaralandı
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6 Kişi Yaralandı
Dikkatsiz ve hızlı sürüş kaza getirdi. Lefkoşa-Girne anayolu dün öğle saatlerinde meydana gelen kazayla savaş alanına döndü


Lefkoşa-Girne anayolunda dün sabah saat 11.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Polisten yapılan açıklamaya göre kaza; 26 yaşındaki Hüseyin Tur isimli kişinin yönetimindeki FC678 plakalı araç ile Girne istikametinden Lefkoşa istikametine süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 82 yaşındaki Hasan Vechi yönetimindeki GC450 plakalı salon araca çarpması neticesinde meydana geldi.

Duramadı bir araca daha çarptı

Çarpmanın etkisi ile takla atıp yaklaşık 200 metre sürüklenen FC678 plakalı araç, yine Girne istikametine doğru seyreden 38 yaşındaki İbrahim Halil Talu yönetimindeki MK 553 plakalı araca da çarptı.

Araçtan savrulan parçalar başka bir araca zarar verdi

FC678 plakalı aracın orta refüje çarpması sonucu araçtan savrulan parçalar, o esnada Girne istikametinden gelmekte olan 33 yaşındaki Davut Tansu yönetimindeki JN016 plakalı araca çarparak araçta hasar meydana getirdi.

1’i ağır 6 kişi yaralandı

Kaza sonucu; FC678 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Tur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Kürşat Batur Öcal, 19 yaşındaki Zeynel Abidin Altuntaş ve 23 yaşındaki İbrahim Karacaoğlu ile GC450 plakalı araç sürücüsü 82 yaşındaki Hasan Vechi ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 75 yaşındaki Ümran Vechi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden “112 Acil Servis” ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan Hasan Vechi ameliyata alındı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Hafif yaralanan diğer yaralılar ise yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı.


Havadis



 
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