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6. Görneç El Makarnası Fetivali 6 Mayıs’ta Yapılıyor

6. Görneç El Makarnası Festivali, 6 Mayıs Pazar günü yapılıyor. Görneç Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alacak festival saat 10.00’da başlayacak. Bir günlük festival niteliğindeki etkinlikte, özelde Görneç köyünün kültürü, genelde ise Kıbrıs kültürü öne çıkaracak faaliyetler gerçekleştirilecek. Festivalde, folklor, modern dans gösterileri, uygulamalı el makarnası yapımı ve tarifi, nostaljik bisiklet ve motosiklet sergisi, futbol anı turnuvaları, konserler...

6. Görneç El Makarnası Fetivali 6 Mayıs’ta Yapılıyor

6. Görneç El Makarnası Festivali, 6 Mayıs Pazar günü yapılıyor. Görneç Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alacak festival saat 10.00’da başlayacak. Bir günlük festival niteliğindeki etkinlikte, özelde Görneç köyünün kültürü, genelde ise Kıbrıs kültürü öne çıkaracak faaliyetler gerçekleştirilecek. Festivalde, folklor, modern dans gösterileri, uygulamalı el makarnası yapımı ve tarifi, nostaljik bisiklet ve motosiklet sergisi, futbol anı turnuvaları, konserler...

19 Nisan 2018 Perşembe 14:13
6. Görneç El Makarnası Fetivali 6 Mayıs’ta Yapılıyor

 6. Görneç El Makarnası Festivali, 6 Mayıs Pazar günü yapılıyor.

Görneç Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alacak festival saat 10.00’da başlayacak. Bir günlük festival niteliğindeki etkinlikte, özelde Görneç köyünün kültürü, genelde ise Kıbrıs kültürü öne çıkaracak faaliyetler gerçekleştirilecek. Festivalde, folklor, modern dans gösterileri, uygulamalı el makarnası yapımı ve tarifi, nostaljik bisiklet ve motosiklet sergisi, futbol anı turnuvaları, konserler düzenlenecek.

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Etkinlikler çerçevesinde Zirve İzcilik Derneği, Beşparmaklar İzci Derneği ve Üçşehitler İzci Derneklerinin ortak faaliyetlerinin yanı sıra, 2 gece 3 gün boyunca yaklaşık 150 civarı izci de dağlarda kamp yaparak, etkinlik alanına şarkılar eşliğinde katılacak.

Etkinlikte ayrıca Görneç ve Nergisli köylerinin kadın kursu sergisi de yer alacak.

 

Son Güncelleme: 19.04.2018 17:53
Anahtar Kelimeler:
GörneçElMAKARNASIFestival
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