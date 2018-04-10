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6 Ay Hapis Yatacak

Cezaevine gönderildi

6 Ay Hapis Yatacak

Cezaevine gönderildi

10 Nisan 2018 Salı 08:57
6 Ay Hapis Yatacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Luricina üzerinden ülkemize uyuşturucu ithal ettikten sonra alınan ihbar üzerine Tatlısu'daki ikametgâhın da tasarrufundaki uyuşturucu ile yakalanan sanık Alper Baran Tutucu aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç'tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıkladı. Esendağlı karar da sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını, uyuşturucu tedavisi görmesini lehine hafifletici faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Melek Esendağlı sanığın 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan yargılandığını, bu tür suçların ülkede toplum huzurunu bozan, insan hayatını tehlikeye atan suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Melek Esendağlı suçlu bulup mahkûm ettikten sonra aleyhine getirilen davalardan 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

 

Anahtar Kelimeler:
Alper BaranUyuşturucu
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