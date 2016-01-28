6 AY HAPİS
Ülkemizde tatil maksatlı gelirken tasarrufunda uyuşturucu hap ve hintkeneviri ile gelen sanık Burçak Hanlı aleyhindeki kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf davası bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinde karara bağlandı.
Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Rauf Kürşat, Vedia Barkın’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Kürşat okudu. Kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini söyleyen Yargıç, ancak sanığın işlemiş olduğu 6 adet uyuşturucu hap ve 6 gram 798 miligram uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçunun ülkemizde yayın yapan günlük gazetelerden de takip ettiğimiz gibi gittikçe artmakla kalmayıp sıradanlaşmaya başlamasının toplum huzurunu bozduğunu söyledi. Yargıç kimsenin küçük ülkemize ister kendi tüketimi isterse başka amaçla uyuşturucu sokma hakkı olmadığını söyledi. Yargıç Rauf Kürşat sanığa verilmesi gereken en uygun cezanın hapislik cezası olması gerektiğine kanaat getirdiklerini, bu nedenle sanığı 6 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.
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Son Güncelleme: 28.01.2016 15:45