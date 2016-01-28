6 Ay Hapis

6 AY HAPİS



Ülkemizde tatil maksatlı gelirken tasarrufunda uyuşturucu hap ve hintkeneviri ile gelen sanık Burçak Hanlı aleyhindeki kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf davası bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinde karara bağlandı.



