6 Aralık 2014 Cumartesi

Kamu-İş yetkilileri, sendikanın kuruluş yıldönümü çerçevesinde saat 10.00’da başlayarak sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mezarını ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, DEFNE Tahin ve Helva Fabrikası’nın açılışına katılacak. (Yer: Güvercinlik Sanayi Bölgesi - 13.00)
K.T. Kadınlar Birliği, Dr. Küçük Vakfı yararına yemek düzenleyecek. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de katılacak. (Yer: Hidden Garden - 13.00)
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Green Hill açılışına katılacak. (Yer: Arapköy – 14.30)
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü kadınlar dayanışma çayına katılacak. (Yer: Malpas Otel - 14.30)
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği dayanışma balosuna katılacak. (Yer : Girne Vuni Palas - 20.00)