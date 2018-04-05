6. AKDENİZ AYRELLİ FESTİVALİ HAFTA SONU

Lapta Belediyesi ve Akdeniz Köyü Muhtarlığı işbirliğinde 6’ncısı düzenlenecek Ayrelli Festivali, hafta sonu Akdeniz köyünde yer alacak.



Festival ile, antik çağlardan beri bilinen ve insan sağlığına büyük fayda sağladığına inanılan Ayrelli bitkisinin tanıtımının hedeflendiği bildirildi.



Lapta Belediyesinden verilen bilgide, Lapta bölgesinde Emirname ile koruma altına alınan ve Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen 7 köyden biri olan Akdeniz Köyünün, sahip olduğu el değmemiş doğası ve ekolojik zenginliğinden dolayı ülkede Ayrellinin en çok bulunduğu köy özelliğine sahip olduğu belirtildi.



Açıklamaya göre, Ayrelli Festivali kapsamında kurulacak stantlarda, el sanatları ile yöresel lezzetlerin sunumunun yanı sıra, Ayrellinin farklı pişirme yöntemleri ile Ayrelli tadım etkinliklerinin ön plana çıkacağı aktivitelere yer verilecek.



Festivalin açılışı 7 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de Akdeniz Köy Meydanında gerçekleştirilecek.



Çeşitli halk dansları gruplarına ev sahipliği yapacak olan festivalin birinci gününde Sultan Durusular, ikinci gününde ise SOS ve Grup 90+5 sahne alacak.



İki günlük program kapsamında çocuklara yönelik de birçok aktivite planlandı. Festival alanına kurulacak geniş oyun parkında çocuklar eğlenme şansı bulabilecek, at ve eşek binmeyi deneyimleyebilecek.



Festivalin bir diğer önemli etkinliğini ise Akdeniz Antik Alanı ve Kral Mezarlarına profesyonel rehber eşliğinde düzenlenecek turlar oluşturacak. İki gün süresince, safari araçlar ile festival alanından her iki saatte bir düzenlenecek turlar ile Akdeniz köyünün MÖ 2000’li yıllara kadar uzanan arkeolojik mirasının ve doğal zenginliklerinin tanıtılması hedefleniyor.



İki günlük Festivalin detayları, Lapta Belediyesi Facebook sayfasından ulaşılabiliyor.