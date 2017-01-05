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19 Ocak 2017 Perşembe 17:14

5’Lİ KONFERANS TAMAMLANDI

5'Lİ KONFERANS TAMAMLANDI
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MONT PELERİN’DEKİ ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISINDA POZİSYONLAR LİSTELENDİ

İsviçre’de Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde “ güvenlik ve garantiler” konusunun ele alındığı 5’li konferans tamamlandı.

Kıbrıs’taki taraflar ile garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den çalışma gruplarının katıldığı toplantı dün başlamıştı.

Kıbrıs Türk tarafını Müzakereci Özdil Nami başkanlığındaki bir çalışma grubunun temsil ettiği 2 günlük toplantıda, tarafların güvenlik ve garantilerle ilgili pozisyonlarının listelendiği bir çalışma yapıldı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin toplantının tamamlanması nedeniyle açıklama yapacağı öğrenildi.

 
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