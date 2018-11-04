5 Kasım 2018 Pazartesi Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)
“Kimlik Gelişimi-Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük ve Barışa Giden Süreç Bireysel ve Toplumsal Yas” adlı seminer düzenlenecek. Yer: Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Thalassaemia Konferans Salonu (13.00)
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“Kimlik Gelişimi-Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük ve Barışa Giden Süreç Bireysel ve Toplumsal Yas” adlı seminer düzenlenecek. Yer: Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Thalassaemia Konferans Salonu (13.00)
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