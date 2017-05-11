Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 08:26

“5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” 16 Mayıs’ta...

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde “5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” düzenleniyor.

'5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” 16 Mayıs'ta...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde “5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” düzenleniyor.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTCELL Trafik Eğitim Parkı tarafından düzenlenen etkinlik, 16 Mayıs Salı günü saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yarışmaya Lefkoşa’dan Arabahmet İlkokulu, Gazimağusa’dan Çayönü ve İncirli ilkokulları, Girne’den Ağırdağ ve Dağyolu ilkokulları, Güzelyurt’tan Kurtuluş İlkokulu, İskele’den de Şehit İlker Karter İlkokulu katılacak.

Yarışma sonunda kazanan öğrencilere belge, plaket ve hediye verilecek.
Açıklamada, “Trafik Bilgi Yarışması öğrencilerin, ailelerin ilgi odağı oluşturması trafikte doğrulara doğru adım atılmasına katkı koyması hedeflenmektedir” denildi.

(SEL)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdoğan Belediyesi “ıı. Emek Festivali” Pazar Günü Yapılacak Akdoğan Belediyesi “ıı. Emek Festivali” Pazar...
Çağdaş Müzik Derneği’nin Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Yararına Düzenlediği Etkinlik Yapıldı Çağdaş Müzik Derneği’nin Hamitköy Dr. Fazıl...
Kültürel Miras Teknik Komitesi Güney’deki İki Köyde Daha Tarihi Camilere Koruma Çalışması Başlattı Kültürel Miras Teknik Komitesi Güney’deki İki...
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin New York Ziyareti… Kayıp Şahıslar Komitesi’nin New York Ziyareti…
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yetkilileri İle Görüştü Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Engelliler...
‘türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı’, Kitap Tanıtım Ve Söyleşi Etkinliği Güzelyurt’ta Gerçekleştirildi ‘türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı’, Kitap...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Akdoğan Belediyesi “ıı. Emek Festivali”...
Akdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen “II. Emek Festivali” pazar günü saat 09.30’da Kültür Evi...

Haberi Oku