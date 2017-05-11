“5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” 16 Mayıs’ta...

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde “5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” düzenleniyor.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTCELL Trafik Eğitim Parkı tarafından düzenlenen etkinlik, 16 Mayıs Salı günü saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yarışmaya Lefkoşa’dan Arabahmet İlkokulu, Gazimağusa’dan Çayönü ve İncirli ilkokulları, Girne’den Ağırdağ ve Dağyolu ilkokulları, Güzelyurt’tan Kurtuluş İlkokulu, İskele’den de Şehit İlker Karter İlkokulu katılacak.

Yarışma sonunda kazanan öğrencilere belge, plaket ve hediye verilecek.

Açıklamada, “Trafik Bilgi Yarışması öğrencilerin, ailelerin ilgi odağı oluşturması trafikte doğrulara doğru adım atılmasına katkı koyması hedeflenmektedir” denildi.

(SEL)