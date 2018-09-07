Lefkoşa, 7 Eylül 18 :Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Verigo Festivali, yarın başlıyor.Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının işbirliğinde 8 – 9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival saat 10.00’da kortej yürüyüşüyle başlayacak.Saat 10.30’da Yedidalga Halk Plajı – Festival alanında açılış töreni yapılacak ve 9 Eylül Pazar akşamı saat 21.00’de festival sona erecek.Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalde dans gösterileri, konserler, verigo gözlem ve resim yarışması (4-8 ve 9-11 yaşarası), Minikler Şöleni, Sörf Gösterileri, 5.Verigo Festivali Yüzme Maratonu, En iyi Verigo ve ürünleri yarışmaları yer alacak. Ayrıca, festival alanında paluze pişirilip ikram edilecek.5. Geleneksel Verigo Festivali Yüzme Maratonu’na katılmak isteyenler yarın saat 09.00 – 09.45 arasında Yedidalga Halk Plajı yanında bulunan Yedidalga Festival Alanı’nda kayıt yaptırabilecek.Verigo Gözlem ve Resim Yarışması’na (4-8 ve 9-11 yaşarası) katılmak isteyenlerin ise yarın saat 13.00’de Yedidalga Festival Alanı’nda kayıt yaptırması gerekiyor.

(ÖZ/ŞEB) FESTIVAL PROGRAMI EKTE