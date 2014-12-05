5 Aralık Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkı Verilmesinin Yıldönümü…

UBP KADIN KOLLARI MESAJ YAYIMLADI

Lefkoşa, 5 Aralık 14 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Kadın Kolları Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

UBP Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun tarafından yayımlanan mesajda, her alanda kadına destek verilmesi halinde başarılı olunabileceği kaydedildi ve “Kadınlar yaşamımızın her alanında vardır. Bu nedenle kadın hakları çok önem arz ediyor. Olaya sadece kadın hakları olarak bakmamak gerekir. Çünkü kadınların hayatımızdaki yeri ve önemi çok fazladır” denildi.

Mesajda, kadının anne, abla, kardeş, eş olduğu göz önünde bulundurulursa kadına yönelik şiddetin önüne geçilebileceğini de vurguladı.

(ÖZ/GÜL)