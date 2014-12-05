Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

5 Aralık Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkı Verilmesinin Yıldönümü…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Kadın Kolları Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

5 Aralık Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkı Verilmesinin Yıldönümü…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Kadın Kolları Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

05 Aralık 2014 Cuma 14:51
5 Aralık Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkı Verilmesinin Yıldönümü…
banner238

UBP KADIN KOLLARI MESAJ YAYIMLADI

Lefkoşa, 5 Aralık 14 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Kadın Kolları Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

UBP Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun tarafından yayımlanan mesajda, her alanda kadına destek verilmesi halinde başarılı olunabileceği kaydedildi ve “Kadınlar yaşamımızın her alanında vardır. Bu nedenle kadın hakları çok önem arz ediyor. Olaya sadece kadın hakları olarak bakmamak gerekir. Çünkü kadınların hayatımızdaki yeri ve önemi çok fazladır” denildi.

Mesajda,  kadının anne, abla, kardeş, eş olduğu göz önünde bulundurulursa kadına yönelik şiddetin önüne geçilebileceğini de vurguladı.

(ÖZ/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim