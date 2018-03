5 Aralık Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkı Verilişinin Yıldönümü...

UBP GAZİMAĞUSA İLÇE BAŞKANI RESMİYE CANALTAY: “KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ UYGARLIK DÜZEYİNİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİNDEN BİRİ”

Lefkoşa, 5 Aralık 14 : Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Resmiye Canaltay, kadın erkek eşitliğinin uygarlık düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Canaltay, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verilişinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların çağdaş, demokratik, özgür bireyler olarak her platformda kendini göstermesi gerektiğinin bilincine varılması gerektiğini vurguladı.

Canaltay, “Toplumun temel direği olan kadınlarımızın, erkeklerle eşit düzeyde tutulabilmeleri bir ülkenin uygarlık düzeyinin en önemli göstergelerinden birisidir. Her olguda her an mücadele etmeye hazır olan kadınlarımızın verdiği emeklerin en büyük göstergesi aile birliğini korumak için verdiği çabadır” dedi.

