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22 Eylül 2017 Cuma 08:26

59 İthal Üründen 4’ünde, 18 Yerli Ürünün 3’ünde Limit Üst Kalıntıya Rastlandı

Tarım Dairesi’nin son gıda denetimlerinde 59 ithal ürünün 4’ünde, 18 yerli ürünün de 3’ünde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

59 İthal Üründen 4'ünde, 18 Yerli Ürünün 3'ünde Limit Üst Kalıntıya Rastlandı
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Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): Tarım Dairesi’nin son gıda denetimlerinde 59 ithal ürünün 4’ünde, 18 yerli ürünün de 3’ünde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesi, 15 Eylül-21 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretimlerdeki gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerin Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesiyle değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ithal ürünlerden acı pul biber, taze fasulye, havuç, şeftali, elma, domates, armut, nektarin, sultani üzüm, ayva, susam, yemlik kepek ve arpa olmak üzere 59 numuneden 55'i temiz olup 4 ürün limit üstü çıktı.

Limit üstü çıkan Kemal Palamut'a ait şeftali, Erkan Gök'e ait şeftali ve elma golden imha edildi. Alka-Er Trd.ltd.'e ait domates menşei iade edildi.
Yerli ürünlerden domates, biber çeşitleri, siyah üzüm, salatalık, nane, kereviz, marul, taze soğan, börülce ve zeytin çakızdez olmak üzere 18 numunenin 15'i temiz olup 3 ürün limit üstü  çıktı.

Bu hafta yapılan analizde Çamlıbel’de Cemile Osmanlı'ya ait kara üzüm ve Akdeniz’de Buke Mısırlısoy'a ait domates limit üstü çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.

Geçen hafta yapılan analizde Alsancak’ta Mustafa Muti'ye ait limit üstü nane, bu hafta yapılan analizde temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir. Yine geçen hafta limit üstü çıkan Gayretköy’de Turan Yeşilyayla'ya ait biber 3. alımda da limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verildi.

(AK/HA)  EKLİ

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