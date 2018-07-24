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58. Mehmetçik Üzüm Festivali 5-12 Ağustos’ta

SARIÇİZMELİ: “BÖLGEMİZDEKİ ÜZÜM VE ÜZÜM ÜRÜNLERİYLE SOSYO-KÜLTÜREL VE SOSYO-EKONOMİK KALKINMANIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ”

58. Mehmetçik Üzüm Festivali 5-12 Ağustos’ta

SARIÇİZMELİ: “BÖLGEMİZDEKİ ÜZÜM VE ÜZÜM ÜRÜNLERİYLE SOSYO-KÜLTÜREL VE SOSYO-EKONOMİK KALKINMANIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ”

24 Temmuz 2018 Salı 13:01
58. Mehmetçik Üzüm Festivali 5-12 Ağustos’ta
SARIÇİZMELİ: “BÖLGEMİZDEKİ ÜZÜM VE ÜZÜM ÜRÜNLERİYLE SOSYO-KÜLTÜREL VE SOSYO-EKONOMİK KALKINMANIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ”
“FESTİVAL, BİR FESTİVALDEN ÖTE BÖLGENİN KALKINMASINDA TANITIMIN ÖNEMİNİN GÖSTERGESİ”
Lefkoşa, 24 Temmuz 18 (.): Mehmetçik Belediyesi’nin bu yıl 58’incisini düzenleyeceği Üzüm Festivali, 5-12 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.
Üzüm ve üzüm ürünlerinin tanıtımını amaçlayan ülkenin en eski festivali, bu sabah Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.
SARIÇİZMELİ
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli basın toplantısında yaptığı konuşmada festivalin 1960’tan beri hiç ara vermeden devam ettiğini ve bu yıl 58’incisi düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Sarıçizmeli, festivalin içeriğinden ve kalitesinden taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.Sarıçizmeli, “Festival; ülkemizde yapılan etkinliklerle ne kadar benzese de farklı bir organizasyon. Özellikle uluslararası katılımın yoğun olduğu bir etkinlik” dedi.
FESTİVALE TÜRKİYE, ARJANTİN, MEKSİKA, KOLOMBİYA, POLONYA VE SLOVAKYA’DAN KONUKLAR DA KATILACAK
Festivalin güçlü bir organizasyonla gerçekleşeceğini kaydeden Cemil Sarıçizmeli, festivale KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Meksika, Kolombiya, Polonya ve Slovakya’dan katılımcıların olacağını açıkladı.
Sarıçizmeli, “Bölgemizdeki üzüm ve üzüm ürünleri ile sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmanın öneminin farkındayız. 58’inci Üzüm Festivali bir festivalden öte bir bölgenin kalkınmasındaki tanıtımın öneminin göstergesi olduğunu örneklemektedir” ifadelerini kullandı.
5 Ağustos Pazar günü konuk ekiplerin gösterileriyle başlayacak festivalde birçok etkinlik gerçekleştirilecek.Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’ndaüzüm ve üzüm ürünlerinin tanıtımı yapılacak.
Mehmetçik’teki Festival Alanı ve Balanokko Meydanı’nda yer alacak etkinlikler saat 20.30’da başlayacak.
Festival, 12 Ağustos Pazar günü Yeni Türkü grubunun konseriyle tamamlanacak.
(BRT-GÜL/ŞEB) FOTOĞRAFLI
FOTOĞRAFLI

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