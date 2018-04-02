57 ÖĞRENCİ DAHA BURS HAKKI KAZANDI

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2017-2018 Öğretim Yılı’nda eylül ve şubat döneminde burs müracaatında bulunan öğrencilerin değerlendirilmesi kapsamında 57 öğrencinin daha burs hakkı elde ettiğini açıkladı.



Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dariesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ilk kez burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak daireye başvuru yapıp dosyalarını tamamlama gerektiği duyuruldu.



Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacak. Ayrıca gelir yönünden kriter üstü olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine itiraz edebilecek.



Burs başvuru sonuçları www.mebnet.net adresinden de takip edilebiliyor.