“57. Mehmetçik Üzüm Festivali” 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Festival çerçevesinde düzenlenecek “3. Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali” ise 5 Ağustos Cumartesi başlayarak, 9 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında festivali tanıttı.

FESTİVAL KAPSAMINDA 3. ULUSLARARASI ALTIN SALKIM HALK DANSLARI FESTİVALİ DE DÜZENLENECEK

FESTİVALDE BU YIL İPEK AMBER, FİKRİ KARAYEL, AHMET EVAN, CARAVAN BLUE KONSER VERECEK; TÜRKİYE YAVAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ BAŞKANI KÖSEM SÖYLEŞİYE KATILACAK

SARIÇİZMELİ: “TARIMSAL İLAÇ KALINTISI ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA… FESTİVALDE SATIŞA SUNULACAK ÜZÜM ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK. HALKIMIZIN DAHA GÜVENLİ ALIŞVERİŞ YAPMASI EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZ İÇİNDE”

“57. Mehmetçik Üzüm Festivali” 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.

Festival çerçevesinde düzenlenecek “3. Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali” ise 5 Ağustos Cumartesi başlayarak, 9 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında festivali tanıttı.

“ANA TEMASI ÜZÜM OLAN FESTİVAL, 50 YILDIR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçimeli, festivalin, 50 yıldır aralıksız devam ettiğini söyleyerek, üzüm üzerine kurgulanan festivalin, her yıl üzüm hasadının başladığı dönemde düzenlendiğini belirtti.

Sarıçizmeli, bu yıl festivalin 5-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Üzümün, festivalin ana teması olduğuna vurgu yapan Sarıçimeli, yerel üreticilerin üretimi olan, sucuk, köfter, zivaniya gibi üzüm ürünlerinin satılacağını söyledi.

Üzüm ürünlerinin, iki yıl önce oluşturulan Mehmet Tayyareci Kültür Sokağı’nda satışa sunulacağını dile getiren Sarıçizmeli, Tayyareci’nin bölgeye üzümü getiren kişi olduğunu, onu onore etmek istediklerini belirtti.

Sarıçizmeli, ziyaretçilerin, o sokağın içinden geçerek festival alanına ulaşacağını kaydetti.

“GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK”

Ülkede tarımsal ürünlerde ilaç kalıntısının “endişe verici” boyutta olduğunu söyleyen Sarıçizmeli, festivalde satışa sunulacak üzüm ürünlerinde gıda güvenliğinin sağlanacağını kaydetti.

Mehmet Tayyareci Kültür Sokak’ta satılacak üzüm ve sucuk ürünlerinin laboratuar tahlillerinin yapılacağını dile getiren Sarıçizmeli, “Halkımızın daha güvenli alışveriş yapması en önemli hedeflerimiz içindedir” dedi.

“HALK DANSLARI FESTİVALİ 5-9 AĞUSTOS’TA”

“3. Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali” ile ilgili de bilgi veren Sarıçizmeli, KKTC’nin yanında, Türkiye, Karadağ, Rusya, İtalya, Kazakistan’dan ekiplerin katılacağını belirtti.

Sarıçizmeli, Halk Dansları Festivali’nin 5 Ağustos’ta açılış ve katılımcı ekiplerin gösterisi ile başlayacağını, 6 Ağustos’ta yöresel kostüm tanıtımı, 7 Ağustos’ta gala gecesi, 8 Ağustos’ta Kıbrıs gecesi düzenleneceğini, 9 Ağustos’ta final gösterisi ile sona ereceğini kaydetti.

“KIBRISLI SANATÇILARIN KONSERLERİ”

Bu yıl festivalde, Kıbrıslı sanatçıların konser vereceğini söyleyen Sarıçizmeli, 10 Ağustos’ta İpek Amber’in konser vereceğini belirtti.

Sarıçizmeli, 11 Ağustos’ta Fikri Karayel, 12 Ağustos’ta Ahmet Evan ve 13 Ağustos’ta da Caravan Blue’nun konser vereceğini söyleyerek, konserlerin saat 21.00’de başlayacağını kaydetti.

Mehmetçik’in Cittaslow’a üye olduğunu anımsatan Sarıçizmeli, Türkiye Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Bülent Kösem’in 12 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de söyleşi gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.