54 yaşındaki kadın 23 Temmuz’dan beri kayıp

Cavidan’ın hayatından endişe duyduklarını belirten aile fertleri vatandaşa çağrıda bulunarak Cavidan Ağdaç’ı görenlerin en yakın karakola bilgi vermesini rica etti. Özlem ÇİMENDAL-YENİBAKIŞ

Cavidan Ağdaç’ın 23 Temmuz’da Mağusa’dan Lefkoşa’ya gittiğinin kamera kayıtlarıyla tespit edildiğini belirten aile, Ağdaç’ın kaybolduğu tarihte üzerinde Pembe şort, gri tişört ve terlik olduğunu belirtti.

Cavidan Ağdaç adlı 54 yaşındaki kadın, 23 Temmuz’da ayrıldığı evine dönmedi. Yeni Bakış’a konuşan aile, Ağdaç’ın uzun süreden beri psikolojik tedavi gördüğünü ve son dönemlerde ilaçlarını almayı reddettiğini belirtti.