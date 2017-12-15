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54 ÜRÜNÜN 4'ÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI

Tarım Dairesi, 8-14 Aralık tarihleri arasında yerli ve ithal toplam 54 üründe yaptığı gıda denetimleri sonucu 4’ünde limit üstü kalıntı tespit etti.

54 ÜRÜNÜN 4'ÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI

Tarım Dairesi, 8-14 Aralık tarihleri arasında yerli ve ithal toplam 54 üründe yaptığı gıda denetimleri sonucu 4’ünde limit üstü kalıntı tespit etti.

15 Aralık 2017 Cuma 17:49
54 ÜRÜNÜN 4'ÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
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54 ÜRÜNÜN 4'ÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI

Tarım Dairesi, 8-14 Aralık tarihleri arasında yerli ve ithal toplam 54 üründe yaptığı gıda denetimleri sonucu 4’ünde limit üstü kalıntı tespit etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Devlet Laboratuarı’nda yapılan analiz neticesinde, ithal ürünlerden biber, domates, elma, lolorosso, armut, ayva, havuç, üzüm, cennet hurması olmak üzere numune alınan 27 üründen 2’sinde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Ürünlerin Nuri Ersoy'a ait Şili yeşil acı biber ve SVS Ticaret'e ait deveci armudu olduğu açıklandı. SVS Ticaret'e ait deveci armudunun Güngör Çöplüğünde, Nuri Ersoy'a ait Şili yeşil acı biberin ise Karaoğlanoğlu'nda imha edildiği belirtildi.

Yerli ürünlerden de, enginar, karnabahar, marul, biber, domates, kereviz, mor lahana, sarma, taze fasulye, patlıcan, pancar, salatalık, roka ve pazı olmak üzere toplam 27 üründen numune alındı ve 2’sinde limit üstü kalıntı bulundu.

Bu ürünlerin Yeşilırmak'tan Figen Karafistan’a ait sarma ve Alsancak'tan Fikri Terkan'a ait salatalık olduğu; ikisinin de hasadının bir sonraki tahlile kadar durdurulduğu açıklandı.

Açıklamaya göre, geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Menteş Sertçe'nin İncirli'de yetiştirdiği pancarlarda bu hafta yapılanan analizde, kalıntı limit altına indiği için ürünlerin hasadına izin verildi.

Son Güncelleme: 15.12.2017 19:02
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