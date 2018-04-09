Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113138
ALTIN
173.879
DOLAR
4.0591
STERLİN
5.7382
EURO
5.0015
6 Ay Hapis Yatacak
6 AY HAPİS YATACAK
Ölüm Kazada Çağlar Mintaş Hayatını Kaybetti...
Ölüm Kazada Çağlar Mintaş Hayatını...
BİR HAFTADA 84 TRAFİK KAZASI, 27 YARALI
BİR HAFTADA 84 TRAFİK KAZASI,...
Başkasının Kimliğine Büründü
Başkasının Kimliğine Büründü
banner256
Flaş Haber
6 Ay Hapis Yatacak
Kapat

54. KÜTÜPHANE HAFTASI DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

54. KÜTÜPHANE HAFTASI DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:26
54. KÜTÜPHANE HAFTASI DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
banner238

54. KÜTÜPHANE HAFTASI DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI



MASAL GÜNÜ ETKİNLİKLERİ SÜRECEK

 54. Kütüphane Haftası Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesindeki Milli Kütüphane ve tüm halk kütüphanelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı. 

Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri ile Değirmenlik Halk Kütüphanesi ve Kültür Evi’nde düzenlenen etkinliklerle kütüphaneler çocuk ve yetişkin okurların ilgi odağı oldu.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 26 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan 54. Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle, çocukların ve bireylerin okuma ile kütüphane kullanma alışkanlıklarının artırılması hedeflendi.

Hafta boyunca Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphanelerde, çocuklara yönelik şenlikler, teatral masal anlatma etkinlikleri, Arlekino Kukla Tiyatrosu gösterimleri, resim, yüz boyama ve seramik çalışmaları yapılırken yetişkin okurlar için de Orkun Bozkurt ve Ayşe Akınlı’nın katılımlarıyla söyleşiler düzenlendi.

Hafta boyunca okurları takdir etmek adına Lefkoşa Milli Kütüphane ve tüm halk kütüphanelerini en çok kullanan ve en çok okuyan yetişkin ile çocuklara hediyeleri ve teşekkür belgeleri verildi. 

6. GENÇ FOTOĞRAFÇILAR GEZİ ATÖLYESİ

Kültür Dairesi’nin her yıl kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi’ne katılan Atatürk Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin ortaya çıkardıkları eserler de Lefkoşa Milli Kütüphane’de açılan sergiyle sanatseverlerin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

9. MASAL GÜNLERİ

Çocukları kitapla buluşturarak, çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamayı ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmayı amaçlayan Masal Günleri etkinliği ise 7 ve 21 Nisan ile 5, 12 ve 26 Mayıs, son olarak da 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARİH PROFESÖRÜ İLBER ORTAYLI DAÜ’LÜ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
TARİH PROFESÖRÜ İLBER ORTAYLI DAÜ’LÜ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Esentepeye ateş düştü!!!
Esentepeye ateş düştü!!!
Ölüm Kazada Çağlar Mintaş Hayatını Kaybetti...
Ölüm Kazada Çağlar Mintaş Hayatını Kaybetti...
Feci Kaza!!! 1Ölü
Feci Kaza!!! 1Ölü
Son Dakika! Acı Haber
Son Dakika! Acı Haber
Yağışlı Hava Devam Edecek
Yağışlı Hava Devam Edecek
“6 NİSAN DÜNYA FİZİKSEL AKTİVİTE GÜNÜ”YDÜ
“6 NİSAN DÜNYA FİZİKSEL AKTİVİTE GÜNÜ”YDÜ
Yalı kazasının ardından fark edildi
Yalı kazasının ardından fark edildi
İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS, KIBRIS TÜRK İNSAN HAKLARI VAKFI HEYETİNİ KABUL ETTİ
İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS, KIBRIS TÜRK İNSAN HAKLARI VAKFI HEYETİNİ KABUL ETTİ
OSMAN TÜRKAY’IN İLK İKİ ŞİİR KİTABI, GİRNE BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİDEN BASILDI
OSMAN TÜRKAY’IN İLK İKİ ŞİİR KİTABI, GİRNE BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİDEN BASILDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim