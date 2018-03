54. KÜTÜPHANE HAFTASI BAŞLADI...ERHÜRMAN: “KİTAP OKUMANIN YAYGINLAŞMASI İÇİN SOSYAL KALKINMA PROJESİ YAPILACAK”

HAFTA BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK



54. Kütüphane Haftası, bugün başladı.



Hafta nedeniyle, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya birer konuşma yaptı.



ERHÜRMAN: “SOSYAL KALKINMA PROJESİ”



Başbakan Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, cuma günü yaptığı basın toplantısında Başbakanlığın ilk 15 projesini açıkladığını anımsatarak, bu projelerin bir tanesinin de Gençlik Dairesi’ne bağlı olarak okumanın yaygınlaştırılması için “Sosyal Kalkınma Projesi” yapılması olduğunu kaydetti.



Bazı basın mensuplarının sonradan yorum yaptığını ve yapılmak istenenin bir sosyal sorumluluk projesi olarak paylaşıldığın dile getiren Erhürman, “Açık söyleyeyim son dönemde ben bu sosyal sorumluluk projesi lafından hiç haz etmiyorum. Sosyal sorumluluk projesi boş vakti olan, genelde de ekonomik durumu iyi olan insanların ‘topluma yönelik bir iki şey da ben yapayım’ demesi gibi algılanıyor. Öyle değildir ama öyle algılanıyor. Bizim açıkladığımız bu anlamda bir sosyal sorumluluk projesi değildir. Eğer adını koyacaksak iddialı koyalım bir sosyal kalkına projesidir” şeklinde konuştu.



Okumayan bir toplumun gerçek anlamada sosyal ve ekonomik kalkınma sağlayamayacağına inananlardan olduğunu kaydeden Erhürman, maalesef okumayan bir toplumun ferdi olduğunu, okumayan toplumun da üretmeyen bir toplum olduğuna dikkat çekti.



Teknolojinin gelişmesi ile okumanın azalmasının doğru olmadığını dile getiren Erhürman, halen İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerden adaya gelen turistlerin deniz kenarında kitap okuduklarını gördüğünü, Kıbrıslı Türklerin ise okumadığını gördüğünü söyledi.



Eskiden basılı kitap okuyanların şimdilerde e-kitap okuyor olabileceğini, e-kitap okuyanlara da hiç karşı olmadığını dile getiren Erhürman, “Okusun da nasıl okuyacaksa okunsun” dedi.



Kütüphane haftasında, kitabın nasıl gençlerle buluşturulacağının tartışılması gerektiğini dile getiren Erhürman, gençlerin kitapla buluşmasının ardından, kitap okumayı sevecek olanın zaten seveceğini söyleyerek, önemli olanın gençleri sürekli kitapla buluşturmak olduğunu kaydetti.



Orhan Pamuk’un bir sözünü gençlerle paylaşmak istediğini söyleyen Erhürman, “Kitaptan başka hiçbir şey size şu şansı sağlayamaz. Akıllı bir insanın aklıyla sizin aklınızı buluşturma ve arkadaş kılma” dedi.



Başbakanlık bünyesinde, kitap okuma kampanyasını yıl boyuna yayarak, gençlerin kitap okuma şansını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Erhürman, bu projeyi de sosyal kalkına projesi olarak gördüklerini kaydetti.



Okumadan, düşünmeden araştırmadan profesör olanlar bile olduğunu dile getiren Erhürman, bu kademeleri kendisiyle birlikte geçen arkadaşlarının da bulunduğunu gördüğünü belirtti.



Okul bitirmenin marifet olmadığını, yaratıcı ve gerçekten ülkeyi ve dünyayı değiştirme potansiyeline sahip olan insanların artık okul sıralarından geçmediğini dile getiren Erhürman, bu tür insanların okuyarak farklı fikirler yaratarak her alanda değişim sağladıklarını söyledi.



ÖZYİĞİT



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, kütüphanenin kitapların evi anlamında olduğunu söyleyerek, modernleşme çağında kitapların yerini teknolojik aletlerin aldığını kaydetti.



Önemli olanın her ne koşulda olunursa olsun teknolojinin insanları esir almaması ve teknolojinin kitap okuma zevkinde mahrum bırakmamasını olduğunu kaydeden Özyiğit, kitap okumanın ayrı bir zevk olduğunu ve insanın kendini geliştirmesi için en önemli araçlarından biri olduğunu kaydetti.



Okuyarak dünyanın yeniden keşfedilebileceğini dile getiren Özyiğit, geleceğe dair ulaşılabilir hedeflerin konulması için de okuma zevkinin son derece önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.



Kitabın herkesin yaşantısının her evresinde olması gerektiğini de söyleyen Özyiğit, eğitim bakanlığına bağlı gezici kütüphane konusunu yeniden gündeme alacaklarını vurgulayarak, özellikle kırsal kesim bölgelerinde kitap okumanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydetti.



Özyiğit, Atatürk Kültür Merkezi’nin kapsamlı bir kültür merkezine dönüştürülmesi için ileri günlerde olanaklar çerçevesinde gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti.



TUNÇALP



Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya da konuşmasında, “Okumak Kanatlandırır” sloganlıyla kütüphaneleri daha çekici kılmak, kitabın varlığını hissetme duygusunu kazandırmak, yararını fark ettirmek, teknoloji çağından dolayı insanın kitaptan uzaklaşmasını önlemek, kitabın ve arşivin değerini göstermenin başlıca hedefleri olduğunu kaydetti.



Halk kütüphanelerinde çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getiren Kaya, Değirmenlik kütüphanesini kültür evi olarak hizmete sunduklarını belirtti. Son iki yıldır, Atatürk Kültür Merkezi bahçesini canlandırmak için “Eğlenerek Okuyalım” şölenini düzenlediklerini söyleyen Kaya, şöleni, Kıbrıs kültürünü içeren oyunlar, ikramlar ve kitap dağıtımlarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Kaya, kütüphane haftası dolayısıyla düzenledikleri etkinliklerin gerçekleştirilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Güzel Sanatlarda Olağan Üstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında eğitim gören Görsev Tepe’nin piyano dinletisi yer aldı.



Ayrıca, yıl boyunca Milli Kütüphane’nden en fazla yararlanan çocuk ve yetişkin okuyuculara hediye ve teşekkür belgelerinin verildi.



Etkinlikte bu yıl ayrıca 6. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi Sergisi’nin açılışı da yapıldı; atölye çalışmasına katılan öğretmen, fotoğrafçı ve öğrencilere katılım belgeleri verildi.



ETKİNLİK PROGRAMI



54. Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacak. Sınırlı sayıda seyirciye hitap etmek durumunda olan kukla tiyatrosu ise sadece davetli okullardan gelecek çocuklar için sahnelenecek.



Yarın etkinlikler, Güzelyurt, Akdoğan ve Mehmetçik halk kütüphanelerine taşınacak. Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Suzan Polat’ın Masal Anlatımı etkinliği, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde de saat 10.30’da Orkun Bozkurt’la söyleşi yapılacak.



Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nin Eski Kütüphane Binası Kaymakamlık Salonu’nda ise Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun Pinokyo’nun Yeni Maceraları isimli oyunu saat 10.00’da sahnelenecek.



Etkinlikler kapsamında 28 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da, Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun oyunu Gazimağusa Halk Kütüphanesi’ne, Suzan Polat’ın Masal Anlatımı etkinliği de Değirmenlik Halk Kütüphanesi’ne taşınacak. Aynı gün İskele Halk Kütüphanesi’nin Yuvam Anakucağı Kreşi öğrencilerine yönelik olarak İlk Dostumuz Kitaplar temalı etkinlik düzenlenecek ve eğlenceli yarışmalar yapılacak.



Perşembe günü Girne Halk Kütüphanesi’ne taşınacak ve Cuma günü de sürecek etkinlikler kapsamında 08.30-12.00 saatleri arasında 23 Nisan İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak tiyatral masal dinletisi, resim çalışması, yüz boyama ve seramik çalışması yapılacak.



Ayrıca Perşembe günü saat 10.00’da, Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun Pinokyo’nun Yeni Maceraları isimli oyunu Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde sahnelenecek. Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde de Kütüphane görevlisi Mine Demirci’nin Masal Anlatımı etkinliği yer alacak. Aynı gün saat 10.00’da İskele Halk Kütüphanesi’nin İlk Dostumuz Kitaplar temalı etkinliği ve eğlenceli yarışmaları İskele Maarif Anaokulu’na taşınacak.



54. Kütüphane Haftası etkinlikleri Perşembe günü Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun Pinokyo’nun Yeni Maceraları isimli oyununun saat 10.00’da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenmesiyle sona erecek.