banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95147
ALTIN
186.124
DOLAR
4.6116
STERLİN
6.0678
EURO
5.3534
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Lefkoşa İlçesinde Seçilenlere Mazbataları verildi!
Lefkoşa İlçesinde Seçilenlere Mazbataları verildi!
Kaybolduğu Duyurulan 11 Yaşındaki Phoebe Collorıck Girne’de Bulundu!
11 Yaşındaki kayıp kız bulundu!
Polisiye Olaylar…
Polisiye Olaylar…
banner282

50. Geleneksel İskele Festivali, Cuma Günü Başlıyor

Lefkoşa, 27 Haziran 18 : Geleneksel İskele Festivali, Cuma günü başlıyor.

50. Geleneksel İskele Festivali, Cuma Günü Başlıyor

Lefkoşa, 27 Haziran 18 : Geleneksel İskele Festivali, Cuma günü başlıyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:33
50. Geleneksel İskele Festivali, Cuma Günü Başlıyor

Lefkoşa, 27 Haziran 18 : Geleneksel İskele Festivali, Cuma günü başlıyor.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Cuma saat 20.00’da başlayacak festivalde, 23. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan KKTC, Türkiye, Brezilya, Bolivya, Romanya, Rusya, Çekya Cumhuriyeti, Makedonya ve Macaristan ekiplerinin gösterileri yer alacak.
Açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yapacağı festivalin ilk gün finalini ise Türkiye’nin müzik sanatçılarından Manuş Baba yapacak.
10 gün sürecek festivalde; 35.Yılın Gençleri Yarışması, 23. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali, KKTC Turing Otomobil Kurumu tarafından düzenlenecek otomobil rallisi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışı, Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, Yerli Sanatçılar Konseri, Tavla, Tenis, Darts ve Satranç Turnuvası, Basketbol Şöleni, Oltayla Balık Avlama Yarışması, Okçuluk Yarışması, Trap-Skeet Yarışması, En Güzel Bahçe Yarışması, Yemek Yarışması, Yağlı Direkten Bayrak Kapma Ve Dalma Yarışması etkinlikler yer alacak.
MURAT DALKILIÇ KONSERİ 8 TEMMUZ’DA
8 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek festivalde, 2 Temmuz Pazartesi saat 21.00’de Larnakalılar Gecesi’nde Hasan Uluel, İbrahim Kurşuniler ve Nezihe Tuğra; 4 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de Karadenizliler Gecesi’nde Salih Yılmaz; 6 Temmuz Cuma saat 21.00’de Yerli Sanatçılar Konserinde Kubilay Aşık, Soyhan Bilgeer, Kadir Carlos, Ayşegül Zaim, Çağdaş Aydaş, Hasan Uluel ve Mehmet Uluel konser verecek.
Festival, 8 Temmuz saat 22.00’de ise Murat Dalkılıç’ın sahne alacağı final konseri ile son bulacak.
(TUĞ/HA)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı Kttb Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Kttb Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Mustafa Lakadamyalı’yı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Mustafa Lakadamyalı’yı Kabul Etti
Dursun Oğuz: “seçimde Kazanan Ubp”
Dursun Oğuz: “seçimde Kazanan Ubp”
Polis Basketbol Turnuvası düzenlendi
Polis Basketbol Turnuvası düzenlendi
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Ulaştırma Bakanlığından üniversite öğrencilerine staj imkanı
Ulaştırma Bakanlığından üniversite öğrencilerine staj imkanı
Ekonomi Bakanlığı Osb (değişiklik) Yasa Tasarısı İle İlgili Bilgilendirme Yaptı
Ekonomi Bakanlığı Osb (değişiklik) Yasa Tasarısı İle İlgili Bilgilendirme Yaptı
Girne belediyesi zabıta kolluk birimince kesilen trafik cezaları, Baldöken Otoparkı’nda tahsil ediliyor
Girne belediyesi zabıta kolluk birimince kesilen trafik cezaları, Baldöken Otoparkı’nda tahsil ediliyor
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Dayanışma Evi’nin Canlı Müzik Geceleri “Rooftop Thursdays” Yeniden Başlıyor...
Dayanışma Evi’nin Canlı Müzik Geceleri “Rooftop Thursdays” Yeniden Başlıyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim