50. Geleneksel İskele Festivali, Cuma Günü Başlıyor



Lefkoşa, 27 Haziran 18 : Geleneksel İskele Festivali, Cuma günü başlıyor.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Cuma saat 20.00’da başlayacak festivalde, 23. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan KKTC, Türkiye, Brezilya, Bolivya, Romanya, Rusya, Çekya Cumhuriyeti, Makedonya ve Macaristan ekiplerinin gösterileri yer alacak.

Açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yapacağı festivalin ilk gün finalini ise Türkiye’nin müzik sanatçılarından Manuş Baba yapacak.

10 gün sürecek festivalde; 35.Yılın Gençleri Yarışması, 23. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali, KKTC Turing Otomobil Kurumu tarafından düzenlenecek otomobil rallisi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışı, Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, Yerli Sanatçılar Konseri, Tavla, Tenis, Darts ve Satranç Turnuvası, Basketbol Şöleni, Oltayla Balık Avlama Yarışması, Okçuluk Yarışması, Trap-Skeet Yarışması, En Güzel Bahçe Yarışması, Yemek Yarışması, Yağlı Direkten Bayrak Kapma Ve Dalma Yarışması etkinlikler yer alacak.

MURAT DALKILIÇ KONSERİ 8 TEMMUZ’DA

8 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek festivalde, 2 Temmuz Pazartesi saat 21.00’de Larnakalılar Gecesi’nde Hasan Uluel, İbrahim Kurşuniler ve Nezihe Tuğra; 4 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de Karadenizliler Gecesi’nde Salih Yılmaz; 6 Temmuz Cuma saat 21.00’de Yerli Sanatçılar Konserinde Kubilay Aşık, Soyhan Bilgeer, Kadir Carlos, Ayşegül Zaim, Çağdaş Aydaş, Hasan Uluel ve Mehmet Uluel konser verecek.

Festival, 8 Temmuz saat 22.00’de ise Murat Dalkılıç’ın sahne alacağı final konseri ile son bulacak.

(TUĞ/HA)

