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500 Kişilik Mülteci Gemisi Yardım Bekliyor

Göçmenlerin bulunduğu gemi sürükleniyor

500 Kişilik Mülteci Gemisi Yardım Bekliyor

Göçmenlerin bulunduğu gemi sürükleniyor

25 Kasım 2014 Salı 16:35
500 Kişilik Mülteci Gemisi Yardım Bekliyor
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Girit açıklarında göçmenlerin bulunduğu gemi sürükleniyor

Girit yakınlarında seyreden Kiribati bandıralı bir yük gemisinin gece yarısından bu yana makine arızası sebebiyle kontrolsüz şekilde seyrettiğini bildirdi.
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Girit yakınlarında seyreden İstanbul merkezli Türk armatörlük firması ACT Deniz Taşımacılık Şirketine ait Kiribati bandıralı bir yük gemisinin gece yarısından bu yana makine arızası sebebiyle kontrolsüz şekilde seyrettiğini bildirdi. Gemide 500 ila 700 civarında göçmenin bulunduğu sanılıyor.



Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Girit'in 30 mil güneydoğusunda kontrolsüz şekilde seyreden bir yük gemisinde 500 ila 700 civarında göçmenin bulunduğunu tahmin ediyor. Uluslararası sularda bulunan 77 metre uzunluğundaki BARIS adlı gemiye kurtarma operasyonunu sürdüren ekipleri, 4 ticari gemi ile IDRA fırkateynini bölgeye sevk etti.

6 şiddetindeki rüzgar sebebiyle ticari gemilerden yardım alınamadığı bildiriliyor. BARIS adlı geminin batma tehlikesi ise bulunmuyor.

Geminin Afrika'dan İtalya'ya gitmek üzere hareket ettiği açıklandı. Bu arada kurtarma sonrası Girit'e sevk edilecek göçmenlerden tedaviye ihtiyaç duyacaklar için hastanelerin alarm durumuna geçirildiği duyuruldu. Ebola şüphesine karşı da hazırlık yapıldığı aktarıldı. 

Son Güncelleme: 25.11.2014 16:39
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