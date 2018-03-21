Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116825
ALTIN
166.033
DOLAR
3.9257
STERLİN
5.5049
EURO
4.8173
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
50 metre sürüklendi
50 metre sürüklendi
8 Yaşındaki Çocuğa Taciz
8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZ
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
8 Yaşındaki Çocuğa Taciz
Kapat

50 metre sürüklendi

Gönyeli’nin girişinde dün akşam meydana gelen kazada 23 yaşındaki İlkay Alkaya’nın parmağı koptu

50 metre sürüklendi

Gönyeli’nin girişinde dün akşam meydana gelen kazada 23 yaşındaki İlkay Alkaya’nın parmağı koptu

21 Mart 2018 Çarşamba 08:48
50 metre sürüklendi
banner238

Gönyeli’nin girişinde dün akşam 22.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki İlkay Alkaya’nın sağ serçe parmağı koptu. NZ 181 plakalı araç sürücüsü 43 yaşındaki Emine Ateş, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’ndan Gönyeli’ye giriş yaptığı esnada Güzelyurt istikametinden Gönyeli Kavşağı’na doğru gitmekten olan İlkay Alkaya’ın sürdüğü 33 VEM 09 plakalı motosiklete çarptı.

Parmağı koptu

Çarpmanın etkisi ile anayol içersinde yan yatan motosiklet, sürücüsü İlkay Alkaya ile birlikte yaklaşık 50 metre sürüklendi.  Motosiklet Ali Boy Cafe’nin önünde durabildi.  Kaza sonrası bölgeye giden 112 Acil Servis Aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlkay Alkaya’nın hayati durumunun olmadığı ancak sağ serçe parmağının kaza sırasında koptuğu öğrenildi.

Herkes seferber oldu

Kazanın ardından olay yerine İlkay Alkaya’nın kopan parmağının bulunması halinde geri dikilebileceği bilgisi ulaştı. Bölgede kazayı gören, anayoldan bakmak için duran ya da bölgede ikamet eden onlarca vatandaş Alkaya’nın kopan parmağını bulmak için bölgenin altını üstüne getirdi. Tüm uğraşlara rağmen İlkay Alkaya’nın kopan parmağı bulunamadı. Öte yandan kazanın olmasına neden olan Emine Ateş’in yakınları bölgeye giderek Ateş’i sakinleştirmeye çalıştı. Ateş’in polise kazayı anlatırken halen daha olayın şokunda olduğu gözlemlendi.

Kaynak:Havadis

Son Güncelleme: 21.03.2018 10:06
Anahtar Kelimeler:
KazaEmine Ateşİlkay Alkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
Varoğlu, hastalıklar konusunda açıklama yaptı
Varoğlu, hastalıklar konusunda açıklama yaptı
LTB, 2. Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü yapıyor
LTB, 2. Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü yapıyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim