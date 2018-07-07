50. Geleneksel İskele Festivali’nde Yerli Sanatçılar Konseri...

Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Yerli Sanatçılar Konseri, dün akşam İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve eşi Ayşe Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Meclis üyeleri, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler ve müzikseverin katıldığı konserde sahneye ilk olarak Kadir Carlos çıktı, ardından Kubilay Aşık sahneye 2014 yılında kaybettiğimiz Rezvan Kurşuniler’in şarkısı eşliğinde çıkarak Rezvan Kurşuniler’i andı. Aşık, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Liselerarası Ses Yarışması’nda birinci olan Nezihe Tuğra’yı sahneye çağırarak onu geceye katılanlara tanıttı. Nezihe Tuğra, Sertap Erener’in “Tanrı Unutmuş Olsa Da” isimli şarkısını seslendirdi.

Daha sonra sahneyi Ayşegül Zaim aldı. Seslendirdiği hareketli şarkıların ardından Zaim, “Mağusa Limanı” ve “Leylim Ley” türkülerini söyledi.

Sahneye en son çıkan Çağdaş Aydaş, Türkçe ve İngilizce şarkılar seslendirdi.

