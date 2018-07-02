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50. Geleneksel İskele Festivali devam ediyor

50. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde yağlı direk bayrak kapma, dalma ve trap skeet yarışları gerçekleştirildi.

50. Geleneksel İskele Festivali devam ediyor

50. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde yağlı direk bayrak kapma, dalma ve trap skeet yarışları gerçekleştirildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:44
50. Geleneksel İskele Festivali devam ediyor

50. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde yağlı direk bayrak kapma, dalma ve trap skeet yarışları gerçekleştirildi.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskele Boğaz’da yer alan 16’ncı yağlı direk bayrak kapma yarışmasının galibi Aytan Tosun oldu. Dalma yarışmasını ise Ahmet Tokgöz kazandı.
Festival kapsamında 16. Abdülkadir Gülcan ve 6. Hasan Aykulu trap skeet yarışmaları ise İskele Atış Poligonu’nda gerçekleşti.
İskele Avcılık Atıcılık Kulübü, Gülcan ve Aykulu ailelerinin katkıları ile düzenlenen ‘trap skeet’ atıcılık yarışması 7 kategoride 89 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yarışmalarda dereceye girenlere kupaları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Meclis üyeleri Çağlar Karadağ, Eray Göksan, Gülcan Ailesi adına Mustafa Gülcan, Kadir Gülcan, Kadir Şöfer, Birol Şöfer ve İskele Avcılık Atıcılık Kulübü adına Salih Aydemir tarafından verildi..
Trap skeet yarışmasında dereceye girenler şöyle:
Avcı: 1.Mehmet Kızıltan, 2.Kadir Şöfer, 3.Eray Göksan;
Master Avcı: 1.Salih Aydemir, 2.Tonguç Özteknik, 3.Gürdal Sefer;
Gençler: 1.Selçuk Aydemir, 2.Hüseyin Sermet, 3.Okan Yorgancıoğlu;
Atıcı: 1.Ali Giritli, 2.Tolga Özyürekliler, 3.Şakir Azizoğlu;
Veteranlar: 1.Ahmet Gulle, 2.Ahmet Yamaner, 3.Yahya Güden;
Vuruş Kralı: Mehmet Kızıltan; Gruplar: 1.Salih Aydemir - Birtan Ketenoğlu – Mehmet Kızıltan, 2.Sonat Güneyli – Gürdal Sefer – Şakir Azizoğlu, 3.Ali Giritli – Tahir Akancan – Tolga Özyürekliler”
 

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Son Güncelleme: 02.07.2018 17:13
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