Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Aralık 2016 Perşembe 15:31

50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi”

50 Amatör Sanatçıdan 'Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa’da çalışmalarını “Aşık Mene Hisar Atölyesi”, “Osman Keten Arabahmet Sanat Atölyesi” ile “Nilgün Güney Atölye Cadı Kazanı”nda sürdüren 50 amatör resim sanatçısının eserleri, “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi”yle izlenime sunuluyor.

Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda 27 Aralık Salı akşamı saat 18.00’de açılacak sergi, 31 Aralık’a kadar gezilebilecek.

Ressam Aşık Mene, Osman Keten ve Nilgün Güney eşliğinde çalışmalarını sürdüren ve Belça’nın katkılarıyla açılacak Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi’nde eserleri sergilenecek amatör sanatçılar şunlar:
“Aliye Dirgen Gündoğdu, Arzu Şafakoğluları, Aydan Lisaniler, Aysun Tuzcu, Barkan Erterkan, Cemaliye Karamanoğluları, Ceren Emmioğlu, Çiçek Refik, Damla Mısırlısoy, Derya Özyel, Eda Gökçe, Emine Sivri Topçu, Esma Yaşar, Fadime Aslan, Fatma Akçaba, Fatma Alçıcıoğlu, Filiz Ersümer, Furkan Erterkan, Gediz İnan, Gonce Çalıcı, Harika Sayı, Hava Sarıtaş, Işın Yılmaz, Kıvanç Aldemir, Mehmet Ali Serak, Mehtap Önem, Nalan Özarın, Natalia Dudnic, Nermin Gündoğdu, Özgün Kalgay, Pervin Öznergis, Buhan Beyaz Çağlar, Selva Dabaj, Seren Fahri, Sevda Akdoğan, Sevil Demirsöz, Sibel Tangül, Simten Kişmir, Sinem Akcan, Sinem Akejder, Suna Altuner, Süreyya Efekan, Şaziye Bullici, Şerife Kahyalar, Şule Şüküroğlu, Özgün Kalgay, Tomris Mahirel, Ülgen Muratoğluları, Ümran Uygar, Zeynep Uzun.”


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam Araçları Konusunda Açıklama… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
Cumhurbaşkanı Akıncı Liderler Görüşmesi Sonrası Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Akıncı Liderler Görüşmesi Sonrası...
Baraka, Serdar Denktaş Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu Baraka, Serdar Denktaş Hakkında Suç Duyurusunda...
Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
GAÜ “SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ”NÜN KONUĞU; EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI SUNAT ATUN’DU. GAÜ “SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın...

Haberi Oku