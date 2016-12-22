50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi”

Ressam Aşık Mene, Osman Keten ve Nilgün Güney eşliğinde çalışmalarını sürdüren ve Belça’nın katkılarıyla açılacak Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi’nde eserleri sergilenecek amatör sanatçılar şunlar: “Aliye Dirgen Gündoğdu, Arzu Şafakoğluları, Aydan Lisaniler, Aysun Tuzcu, Barkan Erterkan, Cemaliye Karamanoğluları, Ceren Emmioğlu, Çiçek Refik, Damla Mısırlısoy, Derya Özyel, Eda Gökçe, Emine Sivri Topçu, Esma Yaşar, Fadime Aslan, Fatma Akçaba, Fatma Alçıcıoğlu, Filiz Ersümer, Furkan Erterkan, Gediz İnan, Gonce Çalıcı, Harika Sayı, Hava Sarıtaş, Işın Yılmaz, Kıvanç Aldemir, Mehmet Ali Serak, Mehtap Önem, Nalan Özarın, Natalia Dudnic, Nermin Gündoğdu, Özgün Kalgay, Pervin Öznergis, Buhan Beyaz Çağlar, Selva Dabaj, Seren Fahri, Sevda Akdoğan, Sevil Demirsöz, Sibel Tangül, Simten Kişmir, Sinem Akcan, Sinem Akejder, Suna Altuner, Süreyya Efekan, Şaziye Bullici, Şerife Kahyalar, Şule Şüküroğlu, Özgün Kalgay, Tomris Mahirel, Ülgen Muratoğluları, Ümran Uygar, Zeynep Uzun.”

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