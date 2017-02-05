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05 Şubat 2017 Pazar 12:20

5 Yeni Vatandaş!

5 Yeni Vatandaş!
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5 Yeni Vatandaş!
Resmi Gazete’de 1 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan kararlara göre 5 kişi daha Bakanlar Kurulu Kararı’yla KKTC Yurttaşlığı’na alındı

Resmi Gazete’de 1 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan karara göre Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca toplamda 5 kişinin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu’nun 1 Şubat 2017 tarihli kararları uyarınca; 1995 Antakya doğumlu Adil Uslu, 1976 Reyhanlı doğumlu Suphi Asi, 1995 Altınözü doğumlu Gökhan Ekenel, 1983 Mersin doğumlu Serkan Başer ve 1996 Lefkoşa doğumlu Selin Güngen KKTC Yurttaşlığı’na alındı.


 
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