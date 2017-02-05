5 Yeni Vatandaş!

Resmi Gazete’de 1 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan kararlara göre 5 kişi daha Bakanlar Kurulu Kararı’yla KKTC Yurttaşlığı’na alındı
Resmi Gazete’de 1 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan karara göre Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca toplamda 5 kişinin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu’nun 1 Şubat 2017 tarihli kararları uyarınca; 1995 Antakya doğumlu Adil Uslu, 1976 Reyhanlı doğumlu Suphi Asi, 1995 Altınözü doğumlu Gökhan Ekenel, 1983 Mersin doğumlu Serkan Başer ve 1996 Lefkoşa doğumlu Selin Güngen KKTC Yurttaşlığı’na alındı.