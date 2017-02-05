5 Yeni Vatandaş!

Resmi Gazete’de 1 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan kararlara göre 5 kişi daha Bakanlar Kurulu Kararı’yla KKTC Yurttaşlığı’na alındıResmi Gazete’de 1 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan karara göre Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca toplamda 5 kişinin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.Bakanlar Kurulu’nun 1 Şubat 2017 tarihli kararları uyarınca; 1995 Antakya doğumlu Adil Uslu, 1976 Reyhanlı doğumlu Suphi Asi, 1995 Altınözü doğumlu Gökhan Ekenel, 1983 Mersin doğumlu Serkan Başer ve 1996 Lefkoşa doğumlu Selin Güngen KKTC Yurttaşlığı’na alındı.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.