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5 üründe limit üstü kalıntı

5 üründe limit üstü kalıntı

31 Ağustos 2018 Cuma 12:10
5 üründe limit üstü kalıntı

İTHAL SİYAH ÜZÜM, TAZE FASÜLYE İLE YERLİ ÜZÜM, BİBER VE DOMATES’TE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI

SERHATKÖY’DE BİR ÜRETİCİYE AIT VERIGO ÜZÜMDE BAĞDA KULANIMI YASAK KIMYASAL ÜRÜN TESPİT EDİLEREK İMHA EDİLDİ

Tarım Dairesi 24-30 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal siyah üzüm ve taze fasülye ile Yeşilyurt’ta Tüner Dörtlemez'e ait üzüm,Sema Atasayan'a ait verigo üzüm, Yeşilköyde Cemil Güngör'e ait biber ve Geçitköy’ de İsmail Hakkı Çakmak'a ait domateste limit üstü kalıntıya rastlandı.

Serhatköy’de Özkan Göçer'e ait verigo üzümde ise bağda kulanımı yasak kimyasal ürün tespit edildiğinden ürün imha edildi.

Tarım Dairesi tarafındna yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden domates çeşitleri, elma çeşitleri, şeftali, siyah üzüm, erik çeşitleri, ıceberg marul, nektarin, taze fasulye, arpa, armut (S.M) ve karpuz olmak üzere 56 numuneden 52'si temiz bulunurken, 4 numunede ilaç kalıntısına rastlandı.

İlaç kalıntısına rastlanan SVS Tiç Ltd ait taze fasulye ve siyah üzüm firmanın isteği üzerine imha edilirken; Hürsen Tarım Ür. Ltd ait siyah üzüm firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden üzüm çeşitleri, biber çeşitleri, domates, nane dereotu ve patlıcan olmak üzere 21 numuneden 16'sı temiz bulunruken, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Yeşilyurt’ta Tüner Dörtlemez'e ait üzüm üretiminden alınan 3. ürün numunesinde de ilacın limit altına düşmemesinden dolayı ürün imha edildi.

Yeşilyurt’ta Sema Atasayan'a ait verigo üzümden (2. Alım) ,Yeşilköyde Cemil Güngör'e ait b iberden ve Geçitköy de İsmail Hakkı Çakmak'a ait domatesten alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ise ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Serhatköy’de Özkan Göçer'e ait verigo üzüm yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilacın Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu'nun 16 Ağustos 2013 yılında aldığı kararla bağda kullanımı yasaklandığı için ürünün imhasına karar verildi.

ANALIZ LISTESI                                                                

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

2

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

3

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

4

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

5

Svs Tic. Ltd.

İthal

T.Fasulye

Temiz

6

ORC Foods

İthal

Elma(Gala)

Temiz

7

ORC Foods

İthal

T.Fasulye

Temiz

8

ORC Foods

İthal

Şeftali

Temiz

9

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

10

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

11

Alka-Er Trd. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

12

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

13

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

14

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

15

Svs Tic. Ltd.

İthal

Ürdün Eriği

Temiz

16

Svs Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Erik

Temiz

17

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Domates

Temiz

18

ORC Foods

İthal

Domates

Temiz

19

Nej grain ltd

İthal

Arpa

Temiz

20

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

21

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

22

Alka-Er Trd. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

23

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

24

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

25

Selgün Ticaret

İthal

Domates

Temiz

26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

27

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

29

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

30

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

33

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

34

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

35

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

36

Erkan Gök

İthal

Şeftali

Temiz

37

Erkan Gök

İthal

Elma(Gala)

Temiz

38

Hürsen Tarım Ür. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Limit Üstü

39

Orc Foods

İthal

Elma(Gala)

Temiz

40

Orc Foods

İthal

Şeftali

Temiz

41

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

42

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

43

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

44

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

45

Svs Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Limit Üstü

46

Svs Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Limit Üstü

47

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

48

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

49

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Limit Üstü

50

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

51

Halil Kasap Paz.

İthal

Çeri Domates

Temiz

52

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

53

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

54

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

55

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

56

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

57

Tüner Dörtlemez

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Limit Üstü

58

Sema Atasyan

Yeşilyurt

Verigo Üzüm

Limit Üstü

59

Hüseyin Yalçıner

Cengizköy

Verigo Üzüm

Temiz

60

Mustafa Tan

Yeşilyurt

Verigo Üzüm

Temiz

61

Barış Özdemir

Cengizköy

Patlıcan

Temiz

62

Seda Olgan

Türkmenköy

Kavun

Temiz

63

Aydın Atom

Serhatköy

Verigo Üzüm

Temiz

64

Özkan Göçer

Serhatköy

Verigo Üzüm

Limit Üstü

65

Sultan Tarhan

Yeşilköy

Patlıcan

Temiz

66

Sultan Tarhan

Yeşilköy

Biber

Temiz

67

Sultan Tarhan

Yeşilköy

Domates

Temiz

68

Seyfullah Tarhan

Yeşilköy

Domates

Temiz

69

Ahmet Güngör

Yeşilköy

Dolmalık Biber

Temiz

70

Ahmet Güngör

Yeşilköy

Domates

Temiz

71

Cemil Güngör

Yeşilköy

Biber

Limit Üstü

72

Hasan Güzel

Ziyamet

Domates

Temiz

73

Yakup Deprem

Yeşilköy

Domates

Temiz

74

İsmail Hakkı Çakmak

Geçitköy

Domates

Limit Üstü

75

Mürsel Çakır

Tepebaşı

Domates

Temiz

76

İsmail Hakkı Çakmak

Geçitköy

Dereotu

Temiz

77

Nihat Aydın

Geçitköy

Nane

Temiz

Son Güncelleme: 31.08.2018 15:44
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