5 üründe limit üstü kalıntı

İTHAL SİYAH ÜZÜM, TAZE FASÜLYE İLE YERLİ ÜZÜM, BİBER VE DOMATES’TE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI
SERHATKÖY’DE BİR ÜRETİCİYE AIT VERIGO ÜZÜMDE BAĞDA KULANIMI YASAK KIMYASAL ÜRÜN TESPİT EDİLEREK İMHA EDİLDİ
Tarım Dairesi 24-30 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal siyah üzüm ve taze fasülye ile Yeşilyurt’ta Tüner Dörtlemez'e ait üzüm,Sema Atasayan'a ait verigo üzüm, Yeşilköyde Cemil Güngör'e ait biber ve Geçitköy’ de İsmail Hakkı Çakmak'a ait domateste limit üstü kalıntıya rastlandı.
Serhatköy’de Özkan Göçer'e ait verigo üzümde ise bağda kulanımı yasak kimyasal ürün tespit edildiğinden ürün imha edildi.
Tarım Dairesi tarafındna yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.
İthal ürünlerden domates çeşitleri, elma çeşitleri, şeftali, siyah üzüm, erik çeşitleri, ıceberg marul, nektarin, taze fasulye, arpa, armut (S.M) ve karpuz olmak üzere 56 numuneden 52'si temiz bulunurken, 4 numunede ilaç kalıntısına rastlandı.
İlaç kalıntısına rastlanan SVS Tiç Ltd ait taze fasulye ve siyah üzüm firmanın isteği üzerine imha edilirken; Hürsen Tarım Ür. Ltd ait siyah üzüm firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden üzüm çeşitleri, biber çeşitleri, domates, nane dereotu ve patlıcan olmak üzere 21 numuneden 16'sı temiz bulunruken, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Yeşilyurt’ta Tüner Dörtlemez'e ait üzüm üretiminden alınan 3. ürün numunesinde de ilacın limit altına düşmemesinden dolayı ürün imha edildi.
Yeşilyurt’ta Sema Atasayan'a ait verigo üzümden (2. Alım) ,Yeşilköyde Cemil Güngör'e ait b iberden ve Geçitköy de İsmail Hakkı Çakmak'a ait domatesten alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ise ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Serhatköy’de Özkan Göçer'e ait verigo üzüm yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilacın Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu'nun 16 Ağustos 2013 yılında aldığı kararla bağda kullanımı yasaklandığı için ürünün imhasına karar verildi.
ANALIZ LISTESI
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
2
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
3
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
4
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
5
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
T.Fasulye
|
Temiz
|
6
|
ORC Foods
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
7
|
ORC Foods
|
İthal
|
T.Fasulye
|
Temiz
|
8
|
ORC Foods
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
9
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
10
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
11
|
Alka-Er Trd. Ltd.
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|
12
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
13
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
14
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
15
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Ürdün Eriği
|
Temiz
|
16
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Erik
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
18
|
ORC Foods
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
19
|
Nej grain ltd
|
İthal
|
Arpa
|
Temiz
|
20
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
21
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
22
|
Alka-Er Trd. Ltd.
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|
23
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
24
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
25
|
Selgün Ticaret
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
26
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
27
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
28
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
29
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
30
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
31
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
32
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
33
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
34
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
35
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
36
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
37
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
38
|
Hürsen Tarım Ür. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Limit Üstü
|
39
|
Orc Foods
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
40
|
Orc Foods
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
41
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
42
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
43
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
44
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
45
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Limit Üstü
|
46
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Limit Üstü
|
47
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
48
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
49
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Limit Üstü
|
50
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
51
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
52
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
53
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
54
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
55
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
56
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
57
|
Tüner Dörtlemez
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Limit Üstü
|
58
|
Sema Atasyan
|
Yeşilyurt
|
Verigo Üzüm
|
Limit Üstü
|
59
|
Hüseyin Yalçıner
|
Cengizköy
|
Verigo Üzüm
|
Temiz
|
60
|
Mustafa Tan
|
Yeşilyurt
|
Verigo Üzüm
|
Temiz
|
61
|
Barış Özdemir
|
Cengizköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
62
|
Seda Olgan
|
Türkmenköy
|
Kavun
|
Temiz
|
63
|
Aydın Atom
|
Serhatköy
|
Verigo Üzüm
|
Temiz
|
64
|
Özkan Göçer
|
Serhatköy
|
Verigo Üzüm
|
Limit Üstü
|
65
|
Sultan Tarhan
|
Yeşilköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
66
|
Sultan Tarhan
|
Yeşilköy
|
Biber
|
Temiz
|
67
|
Sultan Tarhan
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Temiz
|
68
|
Seyfullah Tarhan
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Temiz
|
69
|
Ahmet Güngör
|
Yeşilköy
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
70
|
Ahmet Güngör
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Temiz
|
71
|
Cemil Güngör
|
Yeşilköy
|
Biber
|
Limit Üstü
|
72
|
Hasan Güzel
|
Ziyamet
|
Domates
|
Temiz
|
73
|
Yakup Deprem
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Temiz
|
74
|
İsmail Hakkı Çakmak
|
Geçitköy
|
Domates
|
Limit Üstü
|
75
|
Mürsel Çakır
|
Tepebaşı
|
Domates
|
Temiz
|
76
|
İsmail Hakkı Çakmak
|
Geçitköy
|
Dereotu
|
Temiz
|
77
|
Nihat Aydın
|
Geçitköy
|
Nane
|
Temiz