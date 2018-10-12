5 üründe limit üstü kalıntı

YERLİ DOMATES, NAR VE BİBERLE İTHAL ARMUT VE ŞEFTALİDE LİMİT ÜSTÜ İLAÇ KALINTISI TESPİT EDİLDİ
Tarım Dairesi’nin 4 - 11 Ekim tarihleri arasında yaptığı denetimlerde ithal ürünlerde 60 numuneden 58’i, yerli ürünlerde 43 numuneden 35’i temiz çıktı. Analizler sonucunda yerli domates, nar ve biberle ithal armut ve şeftalide limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
Tarım Dairesi 4 - 11 Ekim tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre ithal ürünlerden armut çeşitleri, sultani üzüm, şeftali, elma çeşitleri, ayva, ayçiçek küspesi, pamuk tohumu küspesi, mısır, üzüm, patates, iceberg, lolorosso, endivyen yeşillik, soya küspesi, arpa yemlik, cennet meyvesi, cherry domates olmak üzere 60 numuneden 58'i temiz olup, sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı. SVS şirketine ait armut ve şeftaliden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden nar, sivri biber, patlıcan, domates, maydanoz, roka, salatalık, börülce, çarliston biber, sarı, yeşil sivri biber, dolmalık biber, kapya biber, dereotu, biber, sırık fasulye, brokoli, lahana, kabak, sarı çarliston biber, zeytin olmak üzere 43 numuneden 35'i temiz olup, sadece 8 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Bostancı'da Mustafa Gürsoy ve Hakan Cellatoğlu'na ait nar, alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Geçitköy'de Ahmet Ertan Dönmez'e ait iki farlı tarladaki domatesten alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Geçitköy'de Ahmet Ertan Dönmez'e ait kapya biberde ve Bayram Avcı'ya ait dereotunda tavsiye dışı ilaç kullanıldığından dolayı ürünler imha edildi. Geçitköy'de Hediye Avcı'ya ait sivri biber ve sarı çarliston biberden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirildiği liste de açıklamada yer aldı.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Musa Darbaz& Ortakları
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
2
|
Fatma Tekiner
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
3
|
Kürşat Can
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
4
|
Ali Kızılkan
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
5
|
İsmail Hakkı Çakmak
|
Geçitköy
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
6
|
İsmail Hakkı Çakmak
|
Geçitköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
7
|
Ahmet Ertan Dönmez
|
Geçitköy
|
Domates
|
Temiz
|
8
|
Svs Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Armut(S.M)
|
Limit Üstü
|
9
|
Svs Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
10
|
Svs Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Şeftali
|
Limit Üstü
|
11
|
Svs Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
12
|
Svs Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
13
|
Svs Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
14
|
Engin Hürsen Ltd.
|
Girne Liman
|
Ayva
|
Temiz
|
15
|
Engin Hürsen Ltd.
|
Girne Liman
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
16
|
Engin Hürsen Ltd.
|
Girne Liman
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
17
|
Engin Hürsen Ltd.
|
Girne Liman
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
18
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
19
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Ayva
|
Temiz
|
20
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
21
|
Halill Kasap Paz.
|
Girne Liman
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
22
|
Halill Kasap Paz.
|
Girne Liman
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
23
|
NejGrainLtd
|
M/sa Liman
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
24
|
NejGrainLtd
|
M/sa Liman
|
Pamuk Tohumu Küsbesi
|
Temiz
|
25
|
HollyGrain
|
M/sa Liman
|
Mısır
|
Temiz
|
26
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Üzüm (redglobe)
|
Temiz
|
27
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Elma (Amasya)
|
Temiz
|
28
|
Erhan Gök
|
Girne Liman
|
Armut (Deveci)
|
Temiz
|
29
|
Erhan Gök
|
Girne Liman
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
30
|
Nuri Ersoy
|
Girne Liman
|
Üzüm (redglobe)
|
Temiz
|
31
|
Nuri Ersoy
|
Girne Liman
|
Üzüm (sultani)
|
Temiz
|
32
|
Nuri Ersoy
|
Girne Liman
|
Üzüm (Siyah)
|
Temiz
|
33
|
Fahri Keskin(2.Alım)
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
34
|
Erdinç
|
Güneşköy
|
Nar
|
Temiz
|
35
|
Mustafa Gürsoy
|
Bostancı
|
Nar
|
Limit Üstü
|
36
|
RamadanKandulu
|
Kalkanlı
|
Nar
|
Temiz
|
37
|
Hakan Cellatoğlu
|
Bostancı
|
Nar
|
Limit Üstü
|
38
|
Ata Baler
|
Çamlıköy
|
Nar
|
Temiz
|
39
|
Patates Üreticileri Koop
|
Girne Liman
|
Patates
|
Temiz
|
40
|
Svs Tic. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
41
|
Svs Tic. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Yuvarlak Siyah Üzüm
|
Temiz
|
42
|
Svs Tic. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
43
|
Svs Tic. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Parmak Siyah Üzüm
|
Temiz
|
44
|
Svs Tic. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Kırmızı Üzüm
|
Temiz
|
45
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Yeşil Lolorosso
|
Temiz
|
46
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
47
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
48
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
49
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Kırmızı Lolorosso
|
Temiz
|
50
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Kırmızı Üzüm
|
Temiz
|
51
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Lefkoşa Teftiş
|
Endivyen Yeşillik
|
Temiz
|
52
|
Levent San.
|
M/sa Liman
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
53
|
Levent San.
|
M/sa Liman
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
54
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Girne Liman
|
Elma ( Starking)
|
Temiz
|
55
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Girne Liman
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
56
|
M. Hacı Ali Ltd
|
M/sa Liman
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
57
|
M. Hacı Ali Ltd
|
M/sa Liman
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
58
|
Hüseyin Turaç
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
59
|
Hüseyin Turaç
|
Mağusa
|
Roka
|
Temiz
|
60
|
Ufuk Potak
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
61
|
Murat Gazioğlu
|
Mağusa
|
Böğrülce
|
Temiz
|
62
|
Murat Gazioğlu
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
63
|
Ahmet Ertan Dönmez(2.a)
|
Geçitköy
|
Domates
|
Limit Üstü
|
64
|
Ahmet Ertan Dönmez
|
Geçitköy
|
Domates
|
Limit Üstü
|
65
|
Ahmet Ertan Dönmez
|
Geçitköy
|
Çarliston Biber (Sarı)
|
Temiz
|
66
|
Ahmet Ertan Dönmez
|
Geçitköy
|
Yeşil Sivri Biber
|
Temiz
|
67
|
Ahmet Ertan Dönmez
|
Geçitköy
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
68
|
Ahmet Ertan Dönmez
|
Geçitköy
|
Kapya Biber
|
Limit Üstü
|
69
|
Nihat Aydın
|
Geçitköy
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
70
|
Bayram Avcı
|
Geçitköy
|
Dereotu
|
Limit Üstü
|
71
|
Tük
|
M/sa Liman
|
Arpa (Yemlik)
|
Temiz
|
72
|
A&G Sanayi
|
Lefkoşa Teftiş
|
Şaraplık Üzüm
|
Temiz
|
73
|
Svs Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Armut (Ankara)
|
Temiz
|
74
|
Svs Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
75
|
Svs Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
76
|
Selgün Ticaret
|
Girne Liman
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
77
|
Selgün Ticaret
|
Girne Liman
|
Elma (İdared)
|
Temiz
|
78
|
Halil Kasap
|
Girne Liman
|
Domates (Cherry)
|
Temiz
|
79
|
Halil Kasap
|
Girne Liman
|
Üzüm (Alfanso)
|
Temiz
|
80
|
Bekir Cura
|
Girne Liman
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
81
|
Bekir Cura
|
Girne Liman
|
Armut(Williams)
|
Temiz
|
82
|
Bekir Cura
|
Girne Liman
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
83
|
Svs Tic. Ltd.
|
Girne Liman
|
Marul Iceberg
|
Temiz
|
84
|
Lisani Lisanioğlu
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Temiz
|
85
|
Asilkan Çetin
|
Yeşilköy
|
Biber
|
Temiz
|
86
|
Asilkan Çetin
|
Yeşilköy
|
Sırık Fasülye
|
Temiz
|
87
|
Cafer Kemal Bayram
|
Yeşilköy
|
Biber
|
Temiz
|
88
|
Cafer Kemal Bayram
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Temiz
|
89
|
Arif Güneş
|
Dipkarpaz
|
Brokoli
|
Temiz
|
90
|
Arif Güneş
|
Dipkarpaz
|
Lahana
|
Temiz
|
91
|
Bünyamin Gülgör
|
Dipkarpaz
|
Lahana
|
Temiz
|
92
|
Ceyda Yarıcıoğlu
|
Tatlısu
|
Biber (Kapya)
|
Temiz
|
93
|
Ahmet Begeç
|
Tatlısu
|
Kabak
|
Temiz
|
94
|
Ali Çil
|
Tatlısu
|
Hıyar
|
Temiz
|
95
|
Arif Kargı
|
Tatlısu
|
Hıyar
|
Temiz
|
96
|
ORC Foods
|
Girne Liman
|
Armut (Santa Maria)
|
Temiz
|
97
|
ORC Foods
|
Girne Liman
|
Üzüm Sultani
|
Temiz
|
98
|
ORC Foods
|
Girne Liman
|
Üzüm Red Globe
|
Temiz
|
99
|
Hediye Avcı
|
Geçitköy
|
Sivri Biber
|
Limit Üstü
|
100
|
Hediye Avcı
|
Geçitköy
|
Sarı Çarliston Biber
|
Limit Üstü
|
101
|
Hediye Avcı
|
Geçitköy
|
Domates
|
Temiz
|
102
|
Hediye Avcı
|
Geçitköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
103
|
Durmuş Aydın
|
Akçay
|
Zeytin
|
Temiz