5 üründe limit üstü kalıntı

YERLİ DOMATES, NAR VE BİBERLE İTHAL ARMUT VE ŞEFTALİDE LİMİT ÜSTÜ İLAÇ KALINTISI TESPİT EDİLDİ



Tarım Dairesi’nin 4 - 11 Ekim tarihleri arasında yaptığı denetimlerde ithal ürünlerde 60 numuneden 58’i, yerli ürünlerde 43 numuneden 35’i temiz çıktı. Analizler sonucunda yerli domates, nar ve biberle ithal armut ve şeftalide limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.



Tarım Dairesi 4 - 11 Ekim tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre ithal ürünlerden armut çeşitleri, sultani üzüm, şeftali, elma çeşitleri, ayva, ayçiçek küspesi, pamuk tohumu küspesi, mısır, üzüm, patates, iceberg, lolorosso, endivyen yeşillik, soya küspesi, arpa yemlik, cennet meyvesi, cherry domates olmak üzere 60 numuneden 58'i temiz olup, sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı. SVS şirketine ait armut ve şeftaliden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.



Yerli ürünlerden nar, sivri biber, patlıcan, domates, maydanoz, roka, salatalık, börülce, çarliston biber, sarı, yeşil sivri biber, dolmalık biber, kapya biber, dereotu, biber, sırık fasulye, brokoli, lahana, kabak, sarı çarliston biber, zeytin olmak üzere 43 numuneden 35'i temiz olup, sadece 8 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.



Bostancı'da Mustafa Gürsoy ve Hakan Cellatoğlu'na ait nar, alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Geçitköy'de Ahmet Ertan Dönmez'e ait iki farlı tarladaki domatesten alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Geçitköy'de Ahmet Ertan Dönmez'e ait kapya biberde ve Bayram Avcı'ya ait dereotunda tavsiye dışı ilaç kullanıldığından dolayı ürünler imha edildi. Geçitköy'de Hediye Avcı'ya ait sivri biber ve sarı çarliston biberden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.



İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirildiği liste de açıklamada yer aldı.



İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Musa Darbaz& Ortakları Güzelyurt Nar Temiz 2 Fatma Tekiner Güzelyurt Nar Temiz 3 Kürşat Can Güzelyurt Nar Temiz 4 Ali Kızılkan Güzelyurt Nar Temiz 5 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Sivri Biber Temiz 6 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Patlıcan Temiz 7 Ahmet Ertan Dönmez Geçitköy Domates Temiz 8 Svs Tic. Ltd. Girne Liman Armut(S.M) Limit Üstü 9 Svs Tic. Ltd. Girne Liman Sultani Üzüm Temiz 10 Svs Tic. Ltd. Girne Liman Şeftali Limit Üstü 11 Svs Tic. Ltd. Girne Liman Armut(Ank) Temiz 12 Svs Tic. Ltd. Girne Liman Elma(Golden) Temiz 13 Svs Tic. Ltd. Girne Liman Elma(Stk) Temiz 14 Engin Hürsen Ltd. Girne Liman Ayva Temiz 15 Engin Hürsen Ltd. Girne Liman Sultani Üzüm Temiz 16 Engin Hürsen Ltd. Girne Liman Elma(Stk) Temiz 17 Engin Hürsen Ltd. Girne Liman Armut(Deveci) Temiz 18 Köşe Tic. Ltd. Girne Liman Armut(S.M) Temiz 19 Köşe Tic. Ltd. Girne Liman Ayva Temiz 20 Köşe Tic. Ltd. Girne Liman Armut(Deveci) Temiz 21 Halill Kasap Paz. Girne Liman Elma(Golden) Temiz 22 Halill Kasap Paz. Girne Liman Elma(Stk) Temiz 23 NejGrainLtd M/sa Liman Ayçiçek Küsbesi Temiz 24 NejGrainLtd M/sa Liman Pamuk Tohumu Küsbesi Temiz 25 HollyGrain M/sa Liman Mısır Temiz 26 Köşe Tic. Ltd. Girne Liman Üzüm (redglobe) Temiz 27 Köşe Tic. Ltd. Girne Liman Elma (Amasya) Temiz 28 Erhan Gök Girne Liman Armut (Deveci) Temiz 29 Erhan Gök Girne Liman Elma (Starking) Temiz 30 Nuri Ersoy Girne Liman Üzüm (redglobe) Temiz 31 Nuri Ersoy Girne Liman Üzüm (sultani) Temiz 32 Nuri Ersoy Girne Liman Üzüm (Siyah) Temiz 33 Fahri Keskin(2.Alım) Güzelyurt Nar Temiz 34 Erdinç Güneşköy Nar Temiz 35 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar Limit Üstü 36 RamadanKandulu Kalkanlı Nar Temiz 37 Hakan Cellatoğlu Bostancı Nar Limit Üstü 38 Ata Baler Çamlıköy Nar Temiz 39 Patates Üreticileri Koop Girne Liman Patates Temiz 40 Svs Tic. Ltd. Lefkoşa Teftiş Sultani Üzüm Temiz 41 Svs Tic. Ltd. Lefkoşa Teftiş Yuvarlak Siyah Üzüm Temiz 42 Svs Tic. Ltd. Lefkoşa Teftiş Iceberg Marul Temiz 43 Svs Tic. Ltd. Lefkoşa Teftiş Parmak Siyah Üzüm Temiz 44 Svs Tic. Ltd. Lefkoşa Teftiş Kırmızı Üzüm Temiz 45 Onbaşı İşl. Ltd. Lefkoşa Teftiş Yeşil Lolorosso Temiz 46 Onbaşı İşl. Ltd. Lefkoşa Teftiş Iceberg Marul Temiz 47 Onbaşı İşl. Ltd. Lefkoşa Teftiş Sultani Üzüm Temiz 48 Onbaşı İşl. Ltd. Lefkoşa Teftiş Sultani Üzüm Temiz 49 Onbaşı İşl. Ltd. Lefkoşa Teftiş Kırmızı Lolorosso Temiz 50 Onbaşı İşl. Ltd. Lefkoşa Teftiş Kırmızı Üzüm Temiz 51 Onbaşı İşl. Ltd. Lefkoşa Teftiş Endivyen Yeşillik Temiz 52 Levent San. M/sa Liman Soya Küsbesi Temiz 53 Levent San. M/sa Liman Soya Küsbesi Temiz 54 Onbaşı İşl. Ltd. Girne Liman Elma ( Starking) Temiz 55 Onbaşı İşl. Ltd. Girne Liman Elma(Golden) Temiz 56 M. Hacı Ali Ltd M/sa Liman Soya Küsbesi Temiz 57 M. Hacı Ali Ltd M/sa Liman Soya Küsbesi Temiz 58 Hüseyin Turaç Mağusa Maydanoz Temiz 59 Hüseyin Turaç Mağusa Roka Temiz 60 Ufuk Potak Mağusa Hıyar Temiz 61 Murat Gazioğlu Mağusa Böğrülce Temiz 62 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Temiz 63 Ahmet Ertan Dönmez(2.a) Geçitköy Domates Limit Üstü 64 Ahmet Ertan Dönmez Geçitköy Domates Limit Üstü 65 Ahmet Ertan Dönmez Geçitköy Çarliston Biber (Sarı) Temiz 66 Ahmet Ertan Dönmez Geçitköy Yeşil Sivri Biber Temiz 67 Ahmet Ertan Dönmez Geçitköy Dolmalık Biber Temiz 68 Ahmet Ertan Dönmez Geçitköy Kapya Biber Limit Üstü 69 Nihat Aydın Geçitköy Dolmalık Biber Temiz 70 Bayram Avcı Geçitköy Dereotu Limit Üstü 71 Tük M/sa Liman Arpa (Yemlik) Temiz 72 A&G Sanayi Lefkoşa Teftiş Şaraplık Üzüm Temiz 73 Svs Tic. Ltd. Girne Liman Armut (Ankara) Temiz 74 Svs Tic. Ltd. Girne Liman Elma (Starking) Temiz 75 Svs Tic. Ltd. Girne Liman Cennet Meyvesi Temiz 76 Selgün Ticaret Girne Liman Elma(Gala) Temiz 77 Selgün Ticaret Girne Liman Elma (İdared) Temiz 78 Halil Kasap Girne Liman Domates (Cherry) Temiz 79 Halil Kasap Girne Liman Üzüm (Alfanso) Temiz 80 Bekir Cura Girne Liman Cennet Meyvesi Temiz 81 Bekir Cura Girne Liman Armut(Williams) Temiz 82 Bekir Cura Girne Liman Elma (Starking) Temiz 83 Svs Tic. Ltd. Girne Liman Marul Iceberg Temiz 84 Lisani Lisanioğlu Yeşilköy Domates Temiz 85 Asilkan Çetin Yeşilköy Biber Temiz 86 Asilkan Çetin Yeşilköy Sırık Fasülye Temiz 87 Cafer Kemal Bayram Yeşilköy Biber Temiz 88 Cafer Kemal Bayram Yeşilköy Domates Temiz 89 Arif Güneş Dipkarpaz Brokoli Temiz 90 Arif Güneş Dipkarpaz Lahana Temiz 91 Bünyamin Gülgör Dipkarpaz Lahana Temiz 92 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Biber (Kapya) Temiz 93 Ahmet Begeç Tatlısu Kabak Temiz 94 Ali Çil Tatlısu Hıyar Temiz 95 Arif Kargı Tatlısu Hıyar Temiz 96 ORC Foods Girne Liman Armut (Santa Maria) Temiz 97 ORC Foods Girne Liman Üzüm Sultani Temiz 98 ORC Foods Girne Liman Üzüm Red Globe Temiz 99 Hediye Avcı Geçitköy Sivri Biber Limit Üstü 100 Hediye Avcı Geçitköy Sarı Çarliston Biber Limit Üstü 101 Hediye Avcı Geçitköy Domates Temiz 102 Hediye Avcı Geçitköy Patlıcan Temiz 103 Durmuş Aydın Akçay Zeytin Temiz