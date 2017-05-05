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02 Mayıs 2017 Salı 12:23

5. TARİH AVCILARI YARIŞMASI YAPILDI

5. TARİH AVCILARI YARIŞMASI YAPILDI
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25.GAZİMAĞUSA ÇOCUK FESTİVALİ KAPSAMINDA 5. TARİH AVCILARI YARIŞMASI YAPILDI

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’de 5. Tarih Avcıları Yarışması yapıldı.

Gazimağusa Suriçi’nde gerçekleşen 8 okulun katıldığı etkinliğe öğrenciler eğlenceli zaman geçirirken tarih ile alakalı önemli bilgiler öğrendiler. Kıyasıya geçen yarışmada Birinci Polatpaşa Lisesi olurken, İkinci Doğa Koleji, üçüncü Çanakkale Ortaokulu, dördüncü ve teşvik ödülünün sahibi Bekirpaşa Lisesi oldu. Birinci gelen okulumuza kupasını ve madalyalarını Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter verdi.



Tarih Avcıları yarışmasında konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği işbirliğinde düzenlediğimiz 5. Tarih Avcıları Yarışmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Gazimağusa Suriçinin tarihi açıdan önemine vurgu yapan Arter, gelecek nesillere bunu eğlenceli bir şekilde aktarmanın önemli olduğunu söyledi. Bu anlamlı, tatlı rekabet içerisinde geçen yarışmaya katılan tüm öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

17 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim - Mektup Ödül Töreni ve Sergileri Renkli Kadınlar Sergisinin yapılacağı festivalde, 22 Mayıs Pazartesi günü Uçurtma Şöleni, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde MKD Yetişkin Kulüpleri Kültürümüzü Yaşatalım Sergileri, 31 Mayıs Çarşamba günü dans Buluşması ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde ise Çocuk Festivali Yürüyüşü, Gösteriler ve sürpriz konser yapılacak.  



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5. TARİH AVCILARI YARIŞMASI YAPILDI
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