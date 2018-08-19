5 sendika ek mesai çalışmama eylemini 27 Ağustos Pazartesi gününe kadar askıya aldı

KTAMS, Tıp-İş, K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Güç-Sen ve Kamu-Sen, ek mesai çalışmama eylemini 27 Ağustos Pazartesi gününe kadar askıya aldı.

5 Sendika adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dün Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu ile toplantı yapıldığını, toplantıda kararname ile yürürlüğe giren Kamu Görevlilerine yönelik Değişiklik Yasa Önerilerinin bayram sonrası 27 Ağustos günü toplanılarak uzlaşı çerçevesinde değiştirilmesine karar verildiğini ifade etti.

Bengihan, “Bu sebeple sendikalarımız uzlaşı kültürü adına 27 Ağustos 2018 tarihine kadar ek mesai çalışmama eylemini askıya almış olup kamuoyunun bilgisine getiririz” dedi.