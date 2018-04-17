5 Saat Elektrik Verilemeyecek

Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova ve Ağıllar köylerine elektrik verilemeyecek.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 16:00 saatleri arasında Mersinlik Köyü ile Zambak Tatil Köyü’nün elektrik enerjisi de kesik olacak.



