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30 Ocak 2017 Pazartesi 19:03

5 Mile’da Merve ve Damla Şov!

5 Mile'da Merve ve Damla Şov!
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5 Mile’da Merve ve Damla Şov!

* Ülkemiz eğlence sektörünün öncü ismi 5 Mile Club’ta geçtiğimiz Cumartesi akşamı muhteşem bir eğlence yaşandı.



Ülkemiz eğlence sektörüne geri dönerek liderliği tekrardan ele alan 5 Mile Club’ta 28 Ocak Cumartesi Merve Sanay ile Damla Ekmekçioğlu kabin başına geçerek eğlence severleri büyüledi.



Sosyal medya paylaşımları ile son zamanlarda büyük bir kitle yakalayan Merve Sanay ve Damla Ekmekçioğlu, kabin başına geçtiği gecede eğlence severleri kendilerinden geçittiler. Sosyal Medya başarıları yanı sıra Dj’likte de kendilerini gösteren ikili eğlence severlerden tam not aldılar. Sabahın ilk ışıklarına kadar keyifli saatler yaşayan eğlence severler 5 Mile’dan oldukça memnun ayrıldılar.




 
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