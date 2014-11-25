5 İlçenin Belediye Başkanları Hükümeti Eleştirdi

HARMANCI VE ÖZÇINAR, 5 BELEDİYE ADINA ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

“ESASA İLİŞKİN HUSUSLAR KONUSUNDA HİÇBİR CİDDİ İLERLEME SAĞLAYAMADIK”

“BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM ETTİĞİ SIRADA MALİ KONULARIN ÇÖZÜMÜ SAĞLANABİLİR”

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele belediyeleri, hükümetten sorunlarına çözüm istedi. Temel konularda hiçbir ilerleme olmadığını belirten belediyeler, bütçe görüşmelerinin bazı sorunların çözümüne olanak sağladığına dikkat çektiler.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde 5 belediye adına ortak basın toplantısı düzenleyen Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, elektrik, Belediyeler Değişiklik Yasası, devletten alınan yerel gelirlerin payı, su yönetimi, çöp sorunu, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları ile Personel Sınav Tüzüğü konularındaki sıkıntılarını dile getirdiler.

HARMANCI

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı basın toplantısında, 5 belediyenin toplam nüfusun yüzde 56’sını temsil ettiğini kaydetti.

29 Haziran seçimleri sonrasında bütün belediyelerin sorunlarına sağlam ve sürdürülebilir çözümler bulmak üzere hükümetle birçok kez görüştüklerini anlatan Harmancı, “Esasa ilişkin hususlar konusunda hiçbir ciddi ilerleme sağlayamadık” dedi.

Başta belediyelerin geriye dönük ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta borçları, Güngör Katı Atık Çöp Depolama Tesisi’nin geleceği, su ve elektrik konularında hükümetle anlaşamadıklarını kaydeden Harmancı, Belediyeler Yasa Tasarısı hakkında da uzun süredir açılım belediklerini belirtti.

Mehmet Harmancı, “5 büyük belediye olarak öyle anlıyoruz ki merkezi hükümet yerel siyasetin konularını gündem dışına itmekte, hasıraltı etmektedir. Nüfusu ve hayatı bire bir yaşayan yerel yönetimler için beklediğimiz siyaset ortamı gelişmemektedir” dedi.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, bütçe görüşmeleri devam ederken mali konuların çözümünün sağlanabileceğini vurguladı.

Hükümetin taleplerini en iyi noktada değerlendirmesini dileyen Özçınar, Belediyeler Birliği’nin yarın yapılacak genel kurulunda önemli kararlar üreteceklerine inanç belirtti.

Özçınar daha sonra Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele belediyeleri adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu.

Paylaşılan taleplerin partilerin siyasal pozisyonuna bakılmaksızın düzenlendiğini vurgulayan Özçınar, yerel yönetimlerdeki sorunlara çare aradıklarını söyledi.

31 Ekim’de İçişleri Bakanlığı’na yaptıkları ziyarete işaret eden Özçınar, taleplerinden söz ederek şunları kaydetti:

SOKAK IŞIKLARI…

“Elektrik ve sokak lambaları talebimiz yıllardır tartışılıyor. Bundan önceki hükümetlerle ele alınmış ve mutabakat sonucu bina ve tesisler konusunda ödemelerimiz düzene getirilmiş, sonrasında sokak ışıklarının çözümü konusunda kararname ile belediyelerden alınmış fakat yasal düzenleme yapılmamış ve şu anda yasalarımıza aykırı olarak kurumca vatandaşlarımızdan tahsilat yapılmaktadır.

Bugün sokaklarımızdaki ışıkların bakımı istenildiği noktada değildir. Bakım ve idamelerinin belediyeler tarafından sağlanmasının daha doğru olacağını vurguluyoruz. Talebimiz yasal düzenlemenin yapılması ve bakım ve idamesinin belediyeler tarafından gerçekleşmesidir.”

BELEDİYELER YASA TASARISI

Açıklamasında Belediyeler Yasa Tasarısı’na da işaret eden Özçınar, şunları dile getirdi:

“Güncellenerek hazırlanan ve 2010- 2014 döneminde belediyelerce oybirliği ile bakanlığa iletilen Belediyeler Yasa Tasarısı maalesef gündeme alınmamakta, hükümet tarafından Avrupa yerel özerklik şartnamesine aykırı değişikliklerle belediyelerin özerkliğine müdahale edilmektedir. Belediyelerin gelir yapılarını da engellemeye devam etmektedirler. Oysa hükümet 17 aydır görevdedir ve bunu yasallaştırma konusunda gerek zaman ve gerekse sayısal üstünlüğü mevcuttur. İnanıyoruz ki yasanın oybirliği ile yasallaşması mümkündür.”

Mahmut Özçınar, devletten alınan yerel gelirlerin payıyla ilgili de şunları kaydetti:

“Devletten alınan yerel gelirlerin payı 2013 mart ayında kararname ile yüzde 9.25 olmasına karşın önce Sibel Siber hükümeti, sonrasında Yorgancıoğlu hükümeti bunu uygulamadı

Aralık bütçe görüşmelerinde hükümet bütçe komitesi temsilcilerinin 2014 yılı için geç kalındığını, önümüzdeki 2015 yılında mutlaka uygulamaya konulacağını açık beyan etmesine rağmen şu anda devam eden bütçe görüşmelerinde yine düzenlemeye gidilmemiştir.”

“ÇÖP SORUNU KONUSUNDA BELEDİYELERLE ADIM ATILMADI”

Özçınar, su yönetimi ve çöp konusundaki sıkıntıları ise şöyle aktardı:

“Ülke gündemini meşgul eden ve su yönetimi konusunda muhatap olan, Belediyeler Yasası ile de sorumluluğu bulunan belediyeler, merkezi hükümet tarafından bilgilendirilmemekte, krize vesile olmaya çalışılmaktadır.

Yıllardan beridir güzel adamızın çöp sorununu çözme noktasında belediyelerle birlikte hiçbir adım atılmamıştır ve Güngör Projesi hayat bulamamıştır. Bu konuda acilen İçişler Bakanlığı, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile belediyeler ortak bir noktada sorunu çözüm noktasına taşımalıdır.”

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları ile Personel Sınav Tüzüğü konularındaki sıkıntıların devam ettiğini de belirten Özçınar, şunları ekledi:

“Belediyelerin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve vergi borçlarının devlet yerel gelirlerine dayalı olma konusunda geçmiş hükümetlerle ortak karar verilen yüzde 9.25 katkısı ile aşılması gerekir. Kaynaktan kesilmesinin ancak bu şekilde sağlanabileceğini vurgulamak istiyoruz.”