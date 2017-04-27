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27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

5. Gönendere Kültür Sanat Festivali 30 Nisan’da

Gönendere Kültür Ve Sanat Derneği&nbsp; (GÖN-DER) öncülüğünde 30 Nisan Pazar günü 5. Gönendere Kültür Sanat Festivali düzenlenecek.

5. Gönendere Kültür Sanat Festivali 30 Nisan'da
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Gönendere Kültür Ve Sanat Derneği  (GÖN-DER) öncülüğünde 30 Nisan Pazar günü 5. Gönendere Kültür Sanat Festivali düzenlenecek.

GÖN-DER’den yapılan açıklamaya göre, açılışı saat 10.00’da gerçekleştirilecek festivalin bu yılki onur konukları, Vasfi Çiftçioğlu, Türkay Ilıcak, Osman Alkaş ve Hatice Tezcan olacak.

Festival süresince Gönendere Hürriyet Sineması’nın arşivlerinde bulunan Türk Sineması film afişlerinin sergisi, FODER’in Faces-Yüzler fotoğraf sergisi, şiir dinletisi, çevre konulu bilgilendirme eğitimleri, el sanatlarının yapım sunumları, yerli yazarların kitap imza törenleri konserler ve yarışmalar yer alacak.

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