5 Fotoğraf Sanatçısından “Ustaya Saygı Duruşu”

“ALTI MEVSİM GEÇTİ” ADLI KİTAPTA M. KANSU’NUN HAİKU TARZI ŞİİRLERİ VE 5 FOTOĞRAF SANATÇISININ FOTOĞRAFLARI YER ALIYOR

”ALTI MEVSİM GEÇTİ SERGİSİ” MECLİS BAŞKANI SİBER TARAFINDAN İZLENİME AÇILDI

55’inci sanat yılını kutlayan şair Mehmet Kansu için hazırlanan “Altı Mevsim Geçti” adlı kitapta yer alan fotoğraflar, dün akşam Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde izlenime açıldı.

5 fotoğraf sanatçısı, “Ustaya saygı duruşu” temasıyla, 55’inci sanat yılını kutlayan şair Mehmet Kansu için kitap hazırladı.

Yıltan Taşçı, Mustafa Evirgen, Ceyhan Özyıldız, Başar Taşlı ve Mustafa Müezzinoğlu’ndan oluşan sanatçılar, kitapta yer alan fotoğrafları ayrı bir sergide fotoğraf severlerin beğenisine sundu.

“Altı Mevsim Geçti” isimli kitapta, Kansu’nun Haiku tarzı (geleneksel Japon şiir türü) şiirleri fotoğraflarla bütünleştirildi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde dün akşam 19.00’da Meclis Başkanı Sibel Siber’in de katılımıyla açılan sergide fotoğraf sanatçılarının kitapta yer alan 25 fotoğrafı yer alıyor.

TAŞÇI

Açılışta ilk konuşmayı yapan fotoğraf sanatçısı Yıltan Taşçı, Mehmet Kansu’nun 55 yıl önce başladığı sanat yaşamı boyunca 33 kitap yazdığını söyledi.

Taşçı, sergiden elde edilecek tüm gelirin Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğine bağışlanacağı bilgisini de paylaştı.

ÖZYILDIZ

Kitabın fikir babası Ceyhan Özyıldız, etkinliğin bir nevi “ustaya saygı duruşu” anlamı taşıdığını belirterek, hedeflerinin büyük ustalara hayattayken saygılarını ifade etmek olduğunu söyledi.

KANSU

Şair Mehmet Kansu da, Haiku tarzı şiirlerine 5 önemli fotoğraf sanatçısının yaptığı katkıyı takdirle karşıladığını belirtti.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ise, Kıbrıs Türkü’nün, sanat ve sanatçıya büyük önem veren bir halk olduğunu dile getirdi.

Siber, 5 fotoğraf sanatçısının ustaları için ürettikleri kitabın önemine de değinirken, üretimin toplumların başarısını ve özgüvenini artırdığına dikkat çekti.