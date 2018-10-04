5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü…dünyada 264 Milyon Çocuk Ve Genç Eğitim Hakkından Yoksun



KTÖS, KTOEÖS VE DAÜ-SEN ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ. LEFKOŞA BÜYÜK HAN’DA YARIN 19.00 – 22.00 SAATLERİ ARASINDA DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESEPSİYONU DÜZENLENDİ



EĞİTİM ENTERNASYONAL’İN ÇALIŞMALARI VE VİZYONU AKTARILDI; EĞİTİM VE ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ANLATILDI



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle ortak basın toplantısı düzenleyerek, eğitim enternasyonalin çalışmaları ve bundan sonra devam edecek süreçle ilgili paylaştığı vizyon aktardı.



Basın toplantısında tüm öğretmenler yarın 19.00-22.00 saatleri arasında Lefkoşa Büyük Han’da gerçekleştirilecek Dünya Öğretmenler Günü Resepsiyonu’na da davet edildi.



KTÖS Merkez Binası’nda yer alan eğitim ve öğretmenlerin sorunlarının ve son dönemde öğretmenin statüsüne dönük saldırıların da anlatıldığı basın toplantısında KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elçil, KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş ve DAÜ-Sen Başkanı Mustafa Rıza hazır bulundu.



ELCİL



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elçil konuşmasında Eğitim Enternasyonal (EI) ile ilgili bilgi verdi. Elcil, EI’nin dünyadaki öğretmenlerin arasından daha fazlasını temsil eden bir örgütlenme olduğunu ve KTOEÖS, KTÖS ve DAÜ-Sen’in de EI üyesi olduğunu kaydetti.



“ÖĞRETMEN EKSİKLİĞİ DEVAM EDİYOR”

Okulların açılmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen hem ilk, hem de orta öğretimde öğretmen eksikliğinin devam ettiğini söyleyen Elcil, orta öğretimde yaklaşık 125, ilköğretimde ise 56 öğretmenin eksik olduğunu, atanmayan öğretmenlerle ilköğretimdeki öğretmen eksikliğinin 80 civarında bulunduğunu vurguladı.



Elcil, “Bu durumun, ülkeyi yönetenlerin beceriksizlikleri ve ülkeyi uzaktan yöneten Türkiye’nin bize verdiği değeri ortaya koyması açısından önemlidir” dedi.



TL’nin değer kaybıyla yaşanan sıkıntılardan dolayı öğretmen maaşlarında yaklaşık yüzde 68 oranında bir gerileme olduğunu ifade eden Elcil, öğretmelerin hazırlık ödeneğinin hala ödenmediğine dikkat çekti ve bunun öğretmenle eğitime değer verilmediğini ortaya koyması açısından önemli olduğunu ifade etti.



ORTAK AÇIKLAMA…”GÜÇLÜ ÖĞRETMEN, NİTELİKLİ KAMUSAL EĞİTİM”



Elcil’in konuşmasından sonra 3 sendika adına hazırlanan ortak basın açıklaması KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından okundu.



Açıklamada, Eğitim Enternasyonal, bu yılki Dünya Öğretmenleri Günü temasının “Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim” olarak belirlediği kaydedildi.



“DÜNYADA 264 MİLYON ÇOCUK VE GENÇ EĞİTİM HAKKINDAN YOKSUN”



Açıklamada, “Dünya çapında yaklaşık 264 milyon çocuk ve genç eğitim hakkından yoksun bırakılmaktadır. Diğer yandan dünya çapında yüzde 60’a yakın oranda 617 milyon çocuk ve yetişkin temel okuma/yazma veya sayı sayabilme becerisini kazanamamıştır. Uluslararası toplum 2015 yılında, 2030 yılına kadar herkes için kapsamlı ve eşit kalitede bir eğitim çağrısı yapan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi aracılığıyla eğitim hakkını sağlamayı taahhüt etmiştir” ifadeleri yer aldı.



“ÖĞRETMENLER KALİTELİ EĞİTİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN ANAHTARI"



Açıklamada, öretmenlerin, çocuklara ve gençlere yüksek kaliteli eğitim sağlama ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın anahtarı olduğu kaydedildi. Uluslararası toplumun, 2030 Eğitim Gündemini benimserken öğretmen ve eğitmenlerin yetkilendirildiği, yeterince istihdam edildiği, iyi eğitilmiş, mesleki yönden nitelikli, verimli ve etkin bir şekilde yönetilen sistemlerde, iyi kaynaklarla motiveli ve desteklenmiş olmalarını sağlamayı taahhüt ettiği vurgulandı.



Öğretmenlerin gelecek nesillerin başarısını şekillendirmedeki öneminin yaygın olarak tanınmasına rağmen, öğretmenliğin şu anda değerli bir meslek olarak görülmediği belirtilen açıklamada, “Öğretmenlerin maaşları ve çalışma koşulları, birçok ülkede benzer eğitim düzeyine sahip mesleklerle karşılaştırılabilir değildir. Öğretmenlerin iş yükü artırılmış, çalışma koşulları kötüleştirilmiş ve güvencesiz sözleşmeler altında giderek daha fazla istihdam edilmektedir. Sonuç olarak, öğretmenlik mesleği yetersiz eğitimle, kötü kariyer beklentileriyle ve mesleki özerklik eksikliğiyle çok sık ilişkilendirilmesinden dolayı bu mesleğin statüsünün genel durumu kötüye gitmiştir” denildi.



“ÖĞRETMENLERİN TÜM DÜNYADA ÇALIŞMA KOŞULLARI KÖTÜ”



Eğitim Enternasyonal’in öğretmenlerin statüsü ve öğretmenlik mesleği hakkında hazırladığı rapora göre öğretmenlerin dünya çapında kötü çalışma koşulları, güvencesiz çalıştırılma, yetersiz eğitim/öğretim araçları ve yüksek düzeyde stresle baş ettiği kaydedildi.



“ÜLKEMİZDE KAMUSAL EĞİTİMİN GÖZDEN ÇIKARILDIĞI BİR DÖNEM…”



Açıklama şöyle devam etti:



“Ülkemizde kamusal eğitimin gözden çıkarılıp, okullarımıza yeterli ve gerekli yatırımın yapılmadığı; bütçe ayrılmayıp okulların, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi kaderlerine terk edildiği; kontrolsüz nüfus akışından dolayı tüm okulların patlama noktasına geldiği; müfredatlarla, tüzüklerle ilgili sıkıntıların ortada durduğu, diğer yandan ise öğretmenlerimize yapılan itibarsızlaştırma, hak budama, statüsünü geriye götürme, sendikasızlaştırma çalışmalarının bulunduğu bir dönem içerisinde bulunmamıza rağmen, görevlerini layıkıyla yapan siz değerli öğretmenlerimizi dayanışmayla selamlarız. Bizler için uluslar arası örgütlülük ve mücadele anlamı taşıyan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüzü Kutlarız”.