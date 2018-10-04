BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI ÖZÇINAR ÖĞRETMENLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, “Dünyada birlik ve beraberliğin önemini, evrensel değerleri çocuklarımıza öğreten öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlarım” dedi.
5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Özçınar, öğretmenlerin toplumların gelişmesindeki katkısının son derece önemli olduğunu vurguladı ve “Mesleklerini özveriyle sürdüren öğretmenlerimiz, aydınlık yarınların temelinin atılmasına kuşkusuz katkı koymaktadırlar” dedi.
BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI ÖZÇINAR ÖĞRETMENLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI