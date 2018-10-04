BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI ÖZÇINAR ÖĞRETMENLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, “Dünyada birlik ve beraberliğin önemini, evrensel değerleri çocuklarımıza öğreten öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlarım” dedi.



5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Özçınar, öğretmenlerin toplumların gelişmesindeki katkısının son derece önemli olduğunu vurguladı ve “Mesleklerini özveriyle sürdüren öğretmenlerimiz, aydınlık yarınların temelinin atılmasına kuşkusuz katkı koymaktadırlar” dedi.