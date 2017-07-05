5 Dakika Trafiği Felç Etmeye Yetti

Hamitköy kavşağı ile Haspolat kavşağı arasında dün çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalar nedeniyle trafik saatlerce tıkandı. Polis ekipleri kazadan kazaya koştu. Birçok sürücü alternatif bir yol yapılmasını talep etti. Anayol üzerinde ilk kaza 17.30 sıralarında meydana geldi. 26 yaşında Joshua Akahawen Obhojehese’in sürdüğü LC 711 plakalı aracı ile Lefkoşa’dan Mağusa istikametine doğru gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ardından anayol içerinde durdu.
Hamitköy kavşağı ile Haspolat kavşağı arasında dün çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalar nedeniyle trafik saatlerce tıkandı. Polis ekipleri kazadan kazaya koştu. Birçok sürücü alternatif bir yol yapılmasını talep etti. Anayol üzerinde ilk kaza 17.30 sıralarında meydana geldi. 26 yaşında Joshua Akahawen Obhojehese’in sürdüğü LC 711 plakalı aracı ile Lefkoşa’dan Mağusa istikametine doğru gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ardından anayol içerinde durdu.