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04 Mayıs 2017 Perşembe 15:14

5 Çiftliğe Daha Hastalıktan Ari Sertifikası

5 Çiftliğe Daha Hastalıktan Ari Sertifikası
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ÇAVUŞOĞLU: “HEDEFİMİZ EN GEÇ YILBAŞINA KADAR ÜLKEMİZİ HAYVAN HASTALIKLARINDAN ARİ BİR DURUMA GETİRMEK

“KKTC ÜRÜNLERİNİ AVRUPA COĞRAFYASINA SATABİLME NOKTASINDA KAPILARIN AÇILMASI ZORLANABİLİR”

 Avrupa Birliği’nin mali ve teknik desteğiyle Veteriner Dairesi tarafından sürdürülen “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi” kapsamında büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere 5 çiftliğin daha hastalıklardan ari olduğu sertifikayla belgelendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla bugün bakanlıkta düzenlenen törende, 5 üreticiye, çiftliklerinin hastalıklarından ari olduğuna dair belge verildi. Törende Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben ile AB’nin proje uzmanları da hazır bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvan yetiştiricisi Yusuf Karaman, Hüseyin Karasalih ve Mustafa Hacıali; küçükbaş hayvan yetiştiricileri Mustafa Haciali ve Yusuf Özgür’e sertifika verildi.

ÇAVUŞOĞLU: “HEDEF PROGRAMI YILBAŞINA KADAR TAMAMLAMAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Veteriner Dairesi sorumluluğunda, Avrupa Birliği’nin katkısıyla, kamu- özel işbirliğinde, KKTC’deki hayvanların tarandığını ve bugün ikinci törenin gerçekleştirildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Yaklaşık 2 hafta sonra ülkemizde tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birinci tur kan numunelerinin alınması ve analiz edilmesi süreci tamamlanmış olacak ve ardından ikinci tura başlanacaktır. Ve yüzlerce üreticimize sertifika vermeye başlayacağız. Hedeflediğimiz program en geç yılbaşına kadar ülkemizi hayvan hastalıklarından ari bir duruma getireceğiz” dedi.

KKTC’nin hayvan hastalıklarından ari duruma gelene kadar Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Programı’nın devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, ilk defa kamu-özel ortaklığı ile gerçekleşen projenin çok başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Yılbaşına kadar hayvan hastalılarıyla ilgili mücadelenin tamamlanmasının hedeflendiğini yineleyen Bakan Çavuşoğlu, KKTC ürünlerini Avrupa coğrafyasına satabilme noktasında kapıların açılmasının zorlanabileceğini ifade etti.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Nazım Çavuşoğlu, “AB temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerde programın tamamlanmasıyla mamullerimizin AB ülkelere satmamızda herhangi engelin kalmayacağı dile getiriliyor. Söz konusu program tamamlandıktan sonra yine belli periyotlarda örnekleme yöntemiyle numuneler alınmaya devam edecek. Hastalıklardan ari coğrafyanın sürekliliği de hep korunacaktır” dedi.

Çavuşoğlu, herkesin elini taşın altına koyması ile birlikte bu kapsamda KKTC’de yapılan en büyük projelerden birinin başarı ile tamamlanma yoluna girdiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Projesinin ikinci turunun da tamamlanmasıyla birlikte KKTC’deki tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tümünün hastalıklardan ari pozisyona gelmesiyle birlikte ticaretin önünün de açılacağını ifade etti.

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