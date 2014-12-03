KÜÇÜK: “GENÇ NESLİN TOPLUMUN HER KADEMESİNDE EŞİT ŞEKİLDE YER ALMASINI DİLERİZ”

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Süheyla Küçük, “5 Aralık Kadın Hakları Günü” dolayısıyla yayınladı mesajda, “Elde edilen haklarımızı ilelebet muhafaza etmek ve ileriye götürmek ümidiyle bütün kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü kutlar, yetişmekte olan genç neslin toplumun her kademesinde, yönetim ve üretimde eşit şekilde yer alarak daha özgür ve her türlü ayrıcalıktan kurtulmuş olmalarını dileriz” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Süheyla Küçük yazılı mesajında, 5 Aralık 1934'de Türkiye’de "Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı" veren yasanın kabulü ile bu tarihin "Kadın Hakları Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anlattı.

Hayatın her alanında yok sayılan kadının, cumhuriyetin ilanı, Atatürk ilke ve inkılâplarının hayata geçirilmesiyle önemli siyasi ve sosyal haklar elde ettiğini anlatan Küçük, kadının toplumsal alanda varlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Küçük, 4 Nisan 1926’da yürürlüğe giren “Medeni Kanun” ile erkeğin üstünlüğüne dayanan düzene son verildiğini, bu kanun sayesinde evlilikte çok eşliliğin yasaklandığını, Evlenme ve Miras Hukuku’nda kadının erkekle eşit hale getirildiğini, boşanma hakkının kadına da tanındığını anımsattı. Küçük, Medeni Kanun ile ayrıca imam nikâhı yerine medeni nikâhın şart koşulduğunu, evlilik esnasında ve sonrasında kadının ekonomik ve hukuksal güvencesinin sağlandığını vurguladı.

Kıbrıs Türk kadınlarının Atatürk ilke ve inkılâplarının yakın takipçisi olduğunu, devrimlerin KKTC’de de aynen uygulamaya başlandığını anımsatan Küçük, Kıbrıs Türk kadınının da Medeni Kanun çerçevesinde haklarını bilerek sosyal hayata katıldığını, varoluş ve özgürlük mücadelesinde erkeklerle omuz omuza görevler üstlendiğini, bu günlere ulaşılmasına katkı koyduğunu vurguladı.

Toplumun her katmanında hala eşitsizliğe, sömürüye, ayrımcılık ve şiddete sıkça rastlandığını belirten Küçük, kadınların bunu hak etmediğini kaydetti.