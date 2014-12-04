5 Aralık 2014 Cuma Gündemi

TEL-SEN, 08.00’de Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde “Citroen Kavşağı” olarak bilinen yerde eylem yapacak. Eylemin ardından saat 09.30’da Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk konulacak. (08.00)
Meclis Başkanı Sibel Siber, KAMU-İŞ’i kabul edecek. (09.30)
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği heyetini kabul edecek. (11.00)
Meclis Başkanı Sibel Siber, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni ziyaret edecek. (10.00)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Girne Limanı’nda incelemelerde bulunacak. İncelemeler sırasında Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'de bakana eşlik edecek. (10.30-Yer: Girne Turizm Limanı, Liman Başkanlığı)
Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve heyetini kabul edecek. (11.00)
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, K.T. Gazeteciler Cemiyeti heyetini kabul edecek. (12.00)
İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Çetinkaya Spor Kulübü Başkanı Meriç Erülkü ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek. (12.00)
Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’ni kabul edecek. (12.00)
Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adal’ı kabul edecek. (15.00)
Meclis Başkanı Sibel Siber, Cumhuriyet Meclisi Himayelerinde KTMMOB Mimarlar Odası ve LTB ortak çalışması ile gerçekleştirilen "Lefkoşa Girne Kapısı ve Çevresi Kamusal Alan Düzenleme Proje Yarışması" ödül törenine katılacak. (17.00-Yer : Limasol Kooperatif Bankası Salonu)
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, K.T. Diyabet Derneği Balosu’na katılacak. (19.30-Yer: Merit Lefkoşa)
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