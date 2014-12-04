5 Aralık 2014 Cuma Gündemi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği heyetini kabul edecek... Meclis Başkanı Sibel Siber, KAMU-İŞ’i kabul edecek... Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve heyetini kabul edecek...