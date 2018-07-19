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4 Yerde Uyuşturucu

POLİSİYE OLAYLAR…

4 Yerde Uyuşturucu

POLİSİYE OLAYLAR…

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
4 Yerde Uyuşturucu
POLİSİYE OLAYLAR…

METEHAN, GLAPSİDES ÇEMBERİ, GİRNE VE BAFRA PİKNİK ALANINDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Lefkoşa, 19 Temmuz 18 (.): Polis, dört farklı yerde uyuşturucu madde ele geçirdi, bazı kişileri tutukladı.

Metehan sınır kapısından ülkeye giren bir kişinin üzerinde uyuşturucu ve çalıntı olduğuna inanılan ziynet eşyaları bulundu, söz konusu kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre dün meydana gelen olayda Ö.V.(E-51) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları bulunarak emare alındı. 
Tutuklanan Ö.V.’yle ilgili soruşturma devam ediyor. 
GLAPSİDES ÇEMBERİNDEKİ TRAFİK KONTROLÜNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Gazimağusa’da Glapsides çemberinde polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, A.N.A.N.(E-24)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü emare olarak alındı. 
Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan L.E.E.I.(E-27) tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 
GİRNE’DE SAKSIDA EKİLİ HİNTKENEVİRİ
Girne’de Bahar Sokak’ta polis tarafından yapılan operasyonda, U.K.A. (E-23) yol kenarında bulunan ağaçlar arasına gizlenmiş saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri bitkisini suladığı esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandı. 
BAFRA PİKNİK ALANI
Bafra’da piknik alanı içerisinde bu sabah M.Ö.’nün (E-29) kullanımında bulunan araçta aracında polis tarafından yapılan aramada, bir miktar sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara bulunarak emare alındı. 
M.Ö. tutuklandı. 

"EŞİMİ ARAYACAĞIM" DİYEREK ALDIĞI TELEFONU ÇALDI

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde 7 Temmuz’da A.K. (E-29), Murat Tekin\'den eşini aramak bahanesiyle aldığı cep telefonunu çaldı.

A.K. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan M.D.(E-25) tutuklandı.
(GÖZ/GÜL) 

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